Lansarea SpaceX a fost un SUCCES, în ciuda exploziei la câteva minute după decolare

Nava spațială a SpaceX a fost lansată în primul dintre multele zboruri de testare la care va fi supus înainte de a fi gata să transporte astronauții pe Lună.

Nava spațială a SpaceX – cea mai mare și mai puternică rachetă construită vreodată – a explodat de pe rampa de lansare din Texas. În ciuda faptului că a explodat la câteva minute după decolare, primul zbor de acest fel a fost salutat ca fiind un succes de către companie.

Nava stelară a fost lansată de pe o rampă de lansare SpaceX din Boca Chica, Texas, astăzi (20 aprilie) pe vârful rachetei de propulsie Super Heavy a companiei, ale cărei 33 de motoare Raptor 2 au transportat vehiculul în stratosferă cu un record de 16,5 milioane de lire sterline (7,5 milioane de kilograme) de împingere.

La scurt timp după decolare, o problemă cu mecanismul de separare dintre cele două etape ale rachetei a făcut ca aceasta să se rotească și a explodat doar câteva minute mai târziu.

Nava spațială a reușit să se ridice până pe orbită, dar nu a reușit să se separe după lansare – sfârșind printr-o explozie deasupra oceanului. Ingineri de la SpaceX au aplaudat în momentul în care racheta a explodat.

Starship a suferit o ”dezasamblare rapidă și neprogramată”, a precizat SpaceX. Pe Twitter, compania a declarat că echipele vor continua să analizeze datele și să lucreze pentru ”următorul nostru test de zbor”.

”Cu un astfel de test, succesul vine din ceea ce învățăm, iar testul de astăzi ne va ajuta să îmbunătățim fiabilitatea Starship în timp ce SpaceX încearcă să facă viața multiplanetară”, au spus ei.

În ciuda faptului că Starship nu a reușit să se desprindă de racheta de propulsie odată ce a zburat astăzi, Elon Musk rămâne optimist în privința zborului de testare.

Într-o postare pe Twitter, CEO-ul Tesla a declarat că a fost o ”lansare de test interesantă” și că a ”învățat multe” pentru următoarea lansare, care va avea loc acum peste ”câteva luni”.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023