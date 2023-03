Liliana Catan, care a acuzat guvernarea de „CAPTURAREA” justiției, DESFIINȚATĂ de un fost ministru: „Suferințele au fost dirijate de Voronin și executate de Catan. Pentru „justiția” pe care a practicat-o, ar trebui să poarte haine negre toată viața”

Fostul ministru al Apărării și director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, susține că nu crede în sinceritatea magistratului Curții Supreme de Justiție (CSJ), Liliana Catan, care a acuzat actuala guvernare de „capturarea” justiției din Republica Moldova. Pasat spune că această judecătoare ar fi „executat cu plăcere și cu servilism exemplar” indicațiile lui Vladimir Voronin și nu are dreptul moral să se erijeze în apărător al justiției, transmite Ziarul Național.

Pasat a venit cu această reacție, după ce Liliana Catan s-a plâns, în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor de vineri, 17 martie, că evaluarea „pre-vetting” este umilitoare și că nu ar fi „sabotat” sistemul de justiție când, de rând cu alți judecători de la CSJ, și-a dat demisia.

„Prostiile de genul că noi facem sabotaj… eu i-aș sfătui să deschidă dicționarul să vadă ce înseamnă sabotaj. Eu astăzi mă văd nevoită să plec, deoarece toate, absolut toate legile care au fost pronunțate în ultima vreme au fost în defavoarea sistemului judecătoresc și eu numai vreau să mă lupt cu morile de vânt. Mie legea îmi permite astăzi să plec în demisie onorabilă. Eu, după 27 de ani de lucru și tot atâția ani de a mă zbate și a mă lupta pentru sistemul judecătoresc, consider că este sub demnitatea mea umană, de demnitatea mea de judecător să fiu supusă unei bătăi de joc publice. Eu am analizat foarte atent modul în care s-a desfășurat „pre-vettingul” judecătorilor noștri și modul în care s-a desfășurat interviul persoanelor non-judecători. Eu astăzi pot să spun cum spunea preotul: „Împușcați-mă, dar eu nu o să-mi schimb părerea”. Este bătaie de joc și este vădită. Nu poate să fie într-un stat, care se pretinde a fi democratic, în așa hal batjocorit judecătorul”, a declarat Liliana Catan.

De asemenea, judecătoarea a menționat că justiția ar fi „capturată” și că nici în perioada lui Vlad Plahotniuc situația nu ar fi fost atât de gravă.

„Dar haideți să ne aducem aminte de perioada Plahotniuc. Care a fost situația? Era cel care a capturat statul, dar cel puțin măcar un fantic de legalitate modificărilor în lege și acțiunilor li se dădea. Noi acuma vorbim deschis despre o capturare a justiției, vă place vouă sau nu vă place. Nu încercați niciodată să puneți judecătorii sub ciubota polițistului! Nu încercați niciodată să puneți judecătorii sub dorințele politicienilor. Nu încercați niciodată să puneți judecătorii sub talpa mulțimii, doar de aceea că ei vor. Da, judecătorul, în virtutea funcției, pronunță hotărâri mai puțin favorabile, mai puțin plăcute, dar dacă judecătorul și-a motivat hotărârea, nimeni niciodată nu o sa-ți poată să facă nimic. Oricare guvernare are tentația de a vârî sistemul judecătoresc în buzunar. Așa e convenabil, când ai un judecător-doi în buzunar, te simți mai ușor. Știi că ziua de mâine este asigurată. Dar ea nu este asigurată, pentru că acel jucător cărui i-ai dat azi bilet de partid, mâine te va pune la pușcărie. Asta este legitatea vieții.

Dezmățul în justiție s-a pornit atunci când s-au făcut numiri prin ușa din spate a Parlamentului, atunci când am căutat nu oameni cu capacități, dar băieți și fete de ale noastre. Consider că ar fi absolut corect să fie terminată această procedură de examinare a contestațiilor pentru a nu încălca drepturile. Dacă suntem judecători, haideți să fim judecători până la urmă. Să fim corecți în fața legii și să nu dăm posibilitatea ca CtEDO să ne spună că v-ați judecat colegii în dvoica”, a declarat magistrata în demisie, Liliana Catan.

Pasat: „Judecătoarea Liliana Catan a fost o coparticipantă directă a urmăririi mele penale și a nenorocirilor pe care au avut a le îndura rudele și apropiații mei”

Ex-ministrul Pasat, care a stat la pușcărie în perioada guvernării lui Vladimir Voronin, spune că Liliana Catan ar fi îndeplinit indicațiile fostului președinte.

„Am urmărit cu interes desfășurarea Adunării Generale a Judecătorilor. Acest eveniment are într-adevăr o importanță aparte în procesul de deblocare a sistemului judiciar și, în special, pentru depășirea crizei profunde în care se află acesta. Dar am avut parte și de o nedumerire, dacă nu chiar de o confuzie totală, când în postura de apărător înflăcărat al independenței justiției, al legalității și al echității s-a manifestat Liliana Catan. O cunosc prea bine, din păcate, pe această judecătoare, deoarece mi-a provocat nu numai mie personal, ci și întregii mele familii o durere și o tragedie inimaginabilă, care nu poate fi dată uitării.

În anul 2005 am fost arestat și condamnat ilegal la zece ani de detenție, în baza unei false culpabilizări sub pretextul înstrăinării ilegale, în perioada când dețineam funcția de ministru al Apărării, către Guvernul SUA a avioanelor MIG-29. Așa cum s-a demonstrat ulterior, procesul penal a fost unul ilegal, intentat la indicația regimului de atunci, instaurat de Vladimir Voronin. Curtea de Apel Chișinău a susținut decizia inițială a primei instanțe de judecată. La ședința Curții de Apel, raportul asupra dosarului intentat împotriva mea a fost prezentat de judecătoarea Liliana Catan. Procesul respectiv a fost un adevărat spectacol, mai precis o farsă regizată în spiritul celor mai autentice tradiții bolșevice, căci nu a fost altceva decât executarea unei comenzi a puterii din acele timpuri, iar colegiul de judecată, în frunte cu Liliana Catan, a executat-o cu plăcere și cu servilism exemplar”, își amintește Pasat.

Ulterior, Pasat a fost absolvit de toate învinuirile, dar spune că suferințele care i-au fost provocate de Liliana Catan îl chinuiesc și acum.

„Astfel, în perioada acelor procese, dirijate de Voronin și transpuse în fapt de justițiara Liliana Catan, mama mea a murit de atac de cord, iar sora mea (mai mică cu zece ani decât mine) s-a stins de accident vascular. Mai mult decât atât, condamnarea mea a avut repercusiuni grave și asupra fiicei mele care, având doar câțiva anișori, a fost puternic traumatizată, fiind suferindă până în prezent. Numai bunul Dumnezeu cunoaște prin câte chinuri a trecut și soția mea! Toate aceste consecințe țin de faptul că judecătoarea Liliana Catan a fost o coparticipantă directă a urmăririi mele penale și a nenorocirilor pe care au avut a le îndura rudele și apropiații mei. Iar acum, când judecătoarea Liliana Catan își permite să se erijeze în susținătoarea unei justiții corecte și echitabile, acțiunea ei nu poate fi calificată altfel decât o manifestare de cinism ieșită din comun. La Adunarea Generală a Judecătorilor ea s-a prezentat în haine cernite, sugerând astfel atitudinea ei ironică față de reforma justiției, dar pentru „justiția” pe care a practicat-o până în prezent ea ar trebui să poarte haine negre toată viața.

Să reținem că între magistrații, care în prezent se pronunță cu un fals și exagerat patos în favoarea independenței sistemului de justiție, militează pentru inadmisibilitatea subordonării sistemului justițiar celui politic, sunt și judecătorii care au servit cu credință și regimul lui Voronin, și regimul lui Plahotniuc, au executat fără scrupule orice indicație și orice comandă. Dosarele erau fabricate și falsificate de persoane concrete, de aceea societatea noastră trebuie să cunoască numele acestor farisei cu morala dublă. Faptul că ei și-au modificat din mers „opiniile” și încearcă să se prezinte în calitate de slujitori onești ai zeița justiției Themis nu trebuie să ne inducă în eroare.

Aceste persoane trebuie să fie, cel puțin, condamnate moral și pedepsite sub aspect administrativ. Procedând în acest mod, vom oferi un exemplu demn de urmat pentru noua generație de funcționari din sistemul justiției, care, sperăm, va reuși să transforme acest sistem în unul cu adevărat onest și corect, nu în vorbe, ci în fapte. Este absolut necesar ca purificarea sistemului justițiar să poarte un caracter real, dar nu formal”, a adăugat Valeriu Pasat.

Vă amintim că Adunarea Generală a Judecătorilor de pe 17 martie curent nu s-a soldat cu niciun rezultat. Cei 330 de judecători prezenți la forum urmau să aleagă primii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, care au trecut evaluarea Comisiei „pre-vetting”. Acest lucru ar fi permis deblocarea situației din justiție. Totuși, majoritatea judecătorilor prezenți nu a mai recurs la alegerea celor cinci noi membri ai CSM și au suspendat Adunarea Generală a Judecătorilor până pe 28 aprilie curent.

În acest context, șefa statului Maia Sandu a acuzat judecătorii că ar bloca curățarea justiției. „Adunarea Generală a Judecătorilor a amânat numirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Înțeleg că judecătorii au decis totuși să blocheze curățarea justiției și să pună în continuare piedici în calea restaurării dreptății în R. Moldova. Anunț că voi convoca pentru ziua de luni, la ora 14:00, Consiliul Suprem de Securitate în legătură cu situația excepțională din justiție”, a declarat Maia Sandu.

Sursa: Ziarul Național

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!