Loteria curselor aeriene: Mii de zboruri anulate, asta deși biletele s-au scumpit brusc: „Ne-au adus paturi pentru refugiaţi”

Zborul cu avionul a devenit o loterie şi întreaga industrie e în aer. Dacă în pandemie companiile aeriene preţuiau fiecare client, acum lucrurile s-au schimbat cu totul. Nu trece o zi fără curse anulate şi fără ca oamenii să aştepte zeci de ore în aeroporturi până când companiile le dau explicaţii ori găsesc alternative.

Sute de români au aşteptat mai bine de 24 de ore pe aeroportul din Dortmund, după ce Wizzair a anulat cursele cu care urmau să ajungă la Cluj şi Timişoara.

Pasager: Aici am dormit azi noapte în aeroport, astea-s condiţiile noastre. N-am mâncat că n-am avut de mâncare, apă ne-au dat o singură sticlă de apă, n-am avut unde să dormim şi am stat aici în aeroport şi ne-au adus nişte paturi pentru refugiaţi.

Abia după o zi şi o noapte au fost îmbarcaţi.

Pasager: Trebuia să ajung la Cluj, ne-a îmbarcat, am stat în aeroport că a întârziat avionul, după aceea am mai stat o oră în avion, apoi ne-au debarcat, am aşteptat, am stat la coadă să ne găsească un hotel la fiecare apoi ne-au spus că putem să ne căutăm şi noi hotel, au spus dimineaţă să fim la 7 acolo şi pe la 6 jumate au spus că o să se amâne zborul până la 1 şi 10.

Pasager: Ni s-a spus că o să ne caute cazare, am aşteptat cazarea şi ne-au spus că din păcate nu au găsit nimic.

Reporter: O parte din pasagerii avionului ajuns astăzi la Cluj ar fi trebuit să ajungă ieri la Timișoara, cu un alt zbor care a fost anulat. De aici, însă, oamenii trebuie să își găsească transport pe cont propriu pentru că cei de la compania aeriană nu nu au trimis autocare să le asigure transferul.

Şi Adrian şi-a cumpărat pe 5 iunie un bilet către Amsterdam. Compania Blue Air i-a anulat zborul.

Adrian Iancu, pasager: Am cumpărat pe data de 5 şi a doua zi mi l-au anulat şi le-am dat mail şi mi-au zis că nu se poate că o să-l bage în Blue Wallet şi pot să cumpăr de banii aceia alt bilet de la compania lor, şi am luat de la Tarom acum şi pot să iau un bilet de la ei timp de 24 de luni, dar dacă s-a ivi ocazia, vedem. Trebuia să-mi returneze banii înapoi. M-a încurcat pentru că eu lucrez pe vas de croazieră şi trebuia să fiu la o anumită oră pe vapor şi acum am întârzieri.

Zilnic sunt întârzieri şi anulări de curse aeriene

Pe Aeroportul Henri Coandă în acest moment sunt anunţate întârzieri pentru patru zboruri. Vorbim despre avioane care trebuie să plece către Nurenberg, Paris, Varşovia şi Napoli. Blue Air a anulat în ultimul an aproape 11.300 de zboruri, iar acum este în vizorul celor de la Protecţia Consumatorului.

Horia Constantinescu, preşedinte ANPC: Paguba se ridică undeva la 10-11 milioane de euro. Amenda maximă este undeva la două milioane de euro.

Cum industria este în aer, şi preţurile de vânzare a biletelor au crescut: noţiunea de low cost devine mit.

Ramona Colea, reprezentant companie de despăgubiri: De foarte multe ori, biletele companiilor de linie, în anumite perioade, sunt mai ieftine decât biletele low cost. Mai scump devine mai ieftin.

În toată Europa este haos pe aeroporturi

Unde nu sunt greve, companiile se plâng de lipsa de personal. Numai în Belgia au fost anulate 300 de zboruri pentru că piloţii şi însoţitorii protestează.

Mâine începe o grevă uriaşă a celor de la Ryanair la care vor lua parte angajaţii companiei aeriene din Spania, Italia, Franţa, Belgia şi Marea Britanie.