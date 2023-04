MAE chinez: ”China nu va sta cu mâinile în sân, dar nici nu va adăuga gaz pe foc, cu atât mai puţin nu va exploata situaţia pentru câştiguri proprii”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, a confirmat această primă convorbire telefonică a preşedintelui Xi cu Zelenski de la invazia rusă din Ucraina şi a făcut o serie de comentarii pe Twitter.

The Guardian citează în special o frază – pe care o găseşte ”interesantă” – din comentariul făcut de purtătoarea de cuvânt: ”În calitate de ţară majoră responsabilă, China nu va sta cu mâinile în sân, dar nici nu va adăuga gaz pe foc, cu atât mai puţin nu va exploata situaţia pentru câştiguri proprii”, transmite News.ro.

„China va trimite reprezentantul special al guvernului chinez pentru afaceri eurasiatice în Ucraina şi în alte ţări pentru a avea o comunicare aprofundată cu toate părţile privind soluţionarea politică a crizei ucrainene.

China a furnizat mai multe pachete de asistenţă umanitară Ucrainei şi va continua să ofere ajutor în măsura posibilităţilor sale.

Având în vedere că gândirea şi vocile raţionale sunt acum în creştere, este important să se profite de această oportunitate şi să se creeze condiţii favorabile pentru soluţionarea politică a crizei.

Sperăm că toate părţile vor reflecta serios asupra crizei ucrainene şi vor explora împreună modalităţi de a aduce pace şi stabilitate durabilă în Europa prin dialog.

China nu a creat criza ucraineană şi nici nu este parte a crizei. În calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU şi de ţară majoră responsabilă, China nu va sta cu mâinile în sân, nu va turna gaz pe foc şi cu atât mai puţin nu va exploata situaţia în interes propriu.

Tot ceea ce face China este în cadrul legii. Dialogul şi negocierea sunt singura cale viabilă de urmat”, este mesajul postat pe Twitter de purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe.

China will send the Special Representative of the Chinese Government on Eurasian Affairs to Ukraine and other countries to have in-depth communication with all parties on political settlement of the Ukraine crisis.

Vă amintim că miercuri, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunţat că a avut o convorbire telefonică ”lungă şi semnificativă” cu președintele chinez Xi Jinping şi a declarat că speră că aceasta va da un impuls relaţiilor cu Beijingul. Menționăm că convorbirea a fost confirmată şi de Beijing.

„Am avut o convorbire telefonică lungă şi semnificativă cu preşedintele Xi Jinping”, a scris liderul de la Kiev pe pagina sa de Twitter. ”Cred că această convorbire, precum şi numirea ambasadorului Ucrainei în China, vor da un impuls puternic dezvoltării relaţiilor noastre bilaterale”, a menţionat președintele ucrainean.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine’s ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023