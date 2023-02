Maia Sandu, după ce s-a întâlnit la Varșovia cu Biden: „R. Moldova prețuiește libertatea și ne angajăm să rămânem parte a lumii libere”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj după ce s-a întâlnit la Varșovia, Polonia, cu președintele SUA, Joe Biden. Sandu a declarat că „Republica Moldova prețuiește libertatea și ne angajăm să rămânem parte a lumii libere”, scrie Vocea Basarabiei.

„A fost un privilegiu să mă întâlnesc și să ascult discursul istoric al lui Joe Biden în Varșovia. R. Moldova prețuiește libertatea și ne angajăm să rămânem parte a lumii libere. Exprim recunoștința mea sinceră față de președintele Biden pentru sprijinul său neclintit pentru R. Moldova și pentru solidaritatea cu noi”, a scris șefa statului într-o postare pe pagina sa de Twitter.

It was a privilege to meet & listen to @POTUS historic speech in #Warsaw.#Moldova cherishes freedom & we are committed to remaining part of the free world.

My heartfelt gratitude to President Biden for his unwavering support to Moldova & for standing in solidarity with us. pic.twitter.com/dVKeGPXpsv

— Maia Sandu (@sandumaiamd) February 21, 2023