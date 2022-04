Minister ucrainean: Cum vrea Rusia să-i forțeze pe ucraineni să lupte împotriva propriei țări?

​Rusia plănuiește mobilizarea forțată a ucrainenilor în Zaporojie și Herson pentru a lupta împotriva propriei țări, spune Serviciul de informații al Ministerului ucrainean al Apărării, scrie Kyiv Independent cu referire la Hotnews.ro.

Rusia intenționează să efectueze mobilizări forțate în teritoriile ocupate și să trimită ucrainenii să lupte împotriva propriei țări.

⚡️ Ukraine’s intelligence: Russia plans forced mobilization in Zaporizhzhia, Kherson regions.

Ukrainian Defense Ministry’s Intelligence Directorate says Russia plans to carry out forced mobilization in occupied territories and send Ukrainians to fight against their own country.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2022