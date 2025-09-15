Ministrul de externe polonez: Dronele interceptate nu transportau explozibili, erau niște prostii

Dronele care au apărut în spațiul aerian polonez în noaptea de 10 septembrie nu transportau explozibili, a declarat ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un interviu acordat The Guardian.

„Ceea ce este interesant este că erau niște prostii, ceea ce mă face să cred că Rusia încerca să ne testeze”, a spus el.

Diplomatul a declarat că Varșovia ar fi reacționat „mult mai dur” dacă dronele ar fi provocat răni sau decese, dar a refuzat să ofere detalii.