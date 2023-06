Moscova redistribuie forțe pentru a întări sectoarele Zaporojie și Bahmut, potrivit Ministerului britanic al Apărării

Este „foarte probabil” ca Moscova să fi început să redistribuie părți ale Grupului de Forțe Dnipro (DGF) de pe malul estic al fluviului Nipru pentru a întări sectoarele Zaporojie și Bakhmut, potrivit Ministerului britanic al Apărării (MoD), citat de Sky News.

Cea mai recentă actualizare publicată de MoD adaugă că „acest lucru implică potențial câteva mii de soldați din Armata 49, inclusiv din Brigada sa 34 Motorizată Separată, precum și unități ale Forțelor Aeropurtate (VDV) și ale Infanteriei Navale”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/vwV6Pe2K1I

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tlnuet4ZoW

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 19, 2023