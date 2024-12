O singură mutație ar putea trimite un virus devastator de la păsări la oameni

Un nou studiu realizat de biologi de la Scripps Research Institute arată că un virus al gripei aviare este la o singură mutație distanță de a avea receptori umani. În cazul în care virusul H5N1 reușește să facă această schimbare, aceasta ar putea conduce la rate de infecție pe scară largă la om. Până în prezent, virusul a fost limitat la oameni. Potrivit unui nou studiu publicat în revista Science de către biologii de la Scripps Research Institute, virusul aviar H5N1 are potențialul de a trece rapid de la gripa aviară la gripa umană. Autorii au scris că agentul patogen, care a apărut pentru prima dată în America de Nord în 2021, este la doar o „singură mutație” distanță de a putea infecta oamenii cu aceeași eficacitate cu care poate infecta în prezent alte animale. „În natură, apariția acestei singure mutații ar putea fi un indicator al riscului de pandemie umană”, potrivit unei note editoriale atașate lucrării. Studiul a arătat că o singură mutație – transformarea aminoacidului glutamină în leucină, în special la „reziduul 226 din hemaglutinina virusului” – a fost suficientă pentru a face trecerea de la aviară la umană. Potrivit Los Angeles Times, coautorul studiului, James Paulson, a declarat că descoperirea „ne-a surprins cu adevărat”. Iar Richard Webby, director al Centrului de Colaborare al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Studii privind Ecologia Influențelor la Animale și Păsări, care nu a fost implicat în studiu, a declarat că această veste „va provoca probabil o agitație. Cred că majoritatea dintre noi am crezut că probabil va fi nevoie de mai mult de o schimbare”. Fiecare virus are un anumit tip de celulă pe care o poate infecta cel mai bine. Pentru a se agăța de o gazdă, aceasta trebuie să aibă receptorii potriviți de care virusul să se atașeze. Păsările și oamenii au receptori diferiți pe celulele lor, ceea ce înseamnă că un virus are nevoie de potrivirea potrivită pentru a sparge lacătul celulei, ca să spunem așa, pentru a putea fi transferat cu ușurință. De la descoperirea sa în 2021, virusul H5N1 a reușit să se lege de receptorii speciilor aviare, mamiferelor marine și chiar (ocazional) oamenilor. Până în 2024, acest virus s-a răspândit pe scară largă în rândul populației de bovine de lapte din țară, provocând cazuri ușoare la peste 50 de persoane.

Aceste infecții umane au stârnit îngrijorări cu privire la capacitatea de transmitere de la bovină la om (sau chiar de la om la om), în ciuda faptului că virusul era încă cel mai potrivit pentru receptorii avicoli. Îngrijorarea, de înțeles, este legată de potențialul unei pandemii în cazul în care boala devine larg și ușor transmisibilă la și între oameni. „Pentru un nou virus pandemic H5N1, știm că acesta trebuie să treacă de la specificitatea receptorilor de tip aviar la cea de tip uman”, au scris autorii studiului. „Așadar, ce va fi necesar?” Aparent, doar o mutație. „Infecția inițială este ceea ce ne îngrijorează pentru a iniția o pandemie”, a declarat Paulson, potrivit Scientific American, «și credem că legătura slabă pe care o vedem cu această singură mutație este cel puțin echivalentă cu un virus pandemic uman cunoscut».

Cum a decurs studiul Echipa de cercetare condusă de Paulson a sintetizat secvența genetică a tulpinii de gripă aviară descoperită la un lucrător din industria laptelui din Texas – primul om cunoscut infectat cu virusul H5N1 – și apoi a examinat proteinele de pe suprafața exterioară a virusului, unde acesta se leagă de membrana celulară a gazdei sale. Pentru a găsi echipamentul de andocare potrivit, echipa a cercetat exemple trecute de gripă aviară care a trecut la om și a constatat că o schimbare de la glutamină la leucină în poziția 226 ar trece virusul într-un mod compatibil cu infectarea ușoară a biologiei umane. Multe dintre cazurile de infectare cu virusul la om au provenit de la lucrători din sectorul produselor lactate expuși în mod repetat la virus, care probabil a copleșit celulele prin pătrunderea în număr mare prin ochi și nas. Pentru o răspândire rapidă și ușoară, virusul trebuie să se transmită prin intermediul picăturilor infectate care călătoresc în aer de la un strănut sau tuse. „În acest context, virusul trebuie să fie capabil să recunoască receptorii de tip uman pentru a se lega de celulele din căile respiratorii umane în cantități suficiente pentru a provoca infecția”, a declarat Paulson Deși acest lucru nu s-a întâmplat încă în cazul virusului H5N1, s-a întâmplat în trecut. Iar dacă schimbarea are loc acum, aceasta ar putea declanșa un virus al gripei aviare cu mișcare rapidă, gata să fie transmis de la om la om. Rămân o mulțime de variabile – inclusiv dacă această mutație se va produce vreodată – și prezicerea gravității sau îngrijorării cu privire la H5N1 este doar speculativă. Dar este bine să știm cu ce ne confruntăm, în cazul în care s-ar produce această mică schimbare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!