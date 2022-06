Oferta cinică pe care Putin ar putea s-o facă Occidentului pentru a opri războiul: „Va duce la distrugerea independenței Ucrainei”

Ulrich Speck, un analist de politică externă german și autor la numeroase publicații occidentale, prezintă un scenariu cinic în care Putin ar putea pune capăt războiului din Ucraina pentru a obține concesii din partea Occidentului.

„Noul joc al lui Putin ar putea fi să își consolideze câștigurile și apoi să accepte oferta pentru o încetare a focului. El va încerca apoi să vândă asta Berlinului și Parisului drept o concesie pentru care va dori ceva în schimb, ridicarea sancțiunilor”, scrie Speck pe contul său de Twitter.

Putin’s new game may be to consolidate the gains and then take the offer of a ceasefire. He will try to sell it to Berlin and Paris as a concession for which he will want to see something in return, sanctions relief. — Ulrich Speck (@ulrichspeck) June 10, 2022

Analistul avertizează însă că într-un astfel de scenariu vom asista din nou la o repetiție a evenimentelor de după 2015 când Rusia și-a consolidat integrarea Crimeii pe care o anexase ilegal cu un an în urmă.

Speck afirmă că o astfel de situație va duce la integrarea de către Rusia a noilor teritorii ocupate de armata sa în Donbas și sudul Ucrainei, tentative de a le folosi ca instrument pentru distrugerea independenței unei Ucraine ciuntite, tăierea Ucrainei de ajutorul occidental, dar și punerea Ucrainei sub un stres permanent.

Then we’ll see a replay of post-2015: Russia integrating the new territory; trying to use it as an instrument to destroy the independence of rump Ukraine; namely by trying to cut Ukraine off from Western support; but also by putting the country under permanent stress. — Ulrich Speck (@ulrichspeck) June 10, 2022

Rusia face pregătiri pentru anexarea tuturor teritoriilor ucrainene

Comentariile analistului german vin la o zi după ce jurnaliștii de investigație de la Meduza au publicat o anchetă în care afirmă că Kremlinul face deja pregătiri pentru anexarea tuturor teritoriilor ucrainene ocupate ca parte a unui nou district federal al Rusiei.

Mai multe surse apropiate de Kremlin au declarat pentru Meduza că Moscova recrutează deja „ofițeri politici” pentru zonele ocupate din regiunile Herson și Zaporojie, acestea urmând să fie anexate împreună cu autoproclamatele „republici independente” Lugansk și Donețk, ale căror lideri ar urma să fie înlăturați din funcție.

Referințele lui Speck la Berlin și Paris nu sunt întâmplătoare, cancelarul Olaf Scholz și președintele Franței, Emmanuel Macron fiind cei mai puternic criticați lideri europeni din cauza continuării discuțiilor telefonice cu Vladimir Putin.

Săptămâna aceasta, Olaf Scholz a explict că vorbește cu Putin pentru a-i sublinia în mod repetat că Rusia nu poate câștiga în Ucraina și că nici Kievul, nici aliații occidentali, nu vor accepta o „pace forțată”.

Cine este Ulrich Speck

Speck este unul dintre cei mai cunoscuți analiști de politică externă din Germania, fiind în prezent cercetător la Centrul Carnegie din Bruxelles și editorialist la ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung.

El a lucrat pentru mai multe televiziuni germane, a fost redactor-șef la Radio Europa Liberă Cehia și bursier al Institutului American pentru Studii Germane din Washington DC.

Articole ale sale au fost publicate de către The New York Times, Financial Times, CNN, și cele mai cunoscute ziare din Germania.

Fluent în germană, engleză și franceză, el este de asemenea coautor al mai multor cărți, obținând un doctorat în istorie modernă de la Universitatea Frankfurt/Main.