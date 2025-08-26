PDMM, denunț la Procuratura Generală prin care cere anchetarea persoanelor responsabile din SIS, ASP și CEC, care împiedică înregistrarea formațiunii în cursa electorală

Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a depus un denunț la Procuratura Generală în care cere atragerea la răspundere penală a persoanelor responsabile din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Agenția Servicii Publice (ASP) și Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru abuz de putere, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte publice și fals în declarații.

Denunțul vine în urma refuzului CEC de neînregistrare a PDMM în cursa pentru alegerile electorale, dar și în urma deciziei ASP de a retrage „temporar” dreptul de participare în alegeri al PDMM, care are la bază o pretinsă scrisoare clasificată a SIS, în care sunt invocate pretinse informații despre potențiale acțiuni subversive, derulate prin intermediul PDMM.

Declarăm cu toată responsabilitatea că motivele și argumentele ASP și ale SIS sunt false, nemotivate, lipsite de probatoriu și urmăresc scopul de a încălca drepturile PDMM de a participa la un exercițiu democrat și constituie o încălcare gravă a constituției și a legislației electorale.

De asemena, analizând cadrul juridic relevant, constatăm că ASP nu dispune de competențe legale pentru a retrage „temporar” dreptul de participare în alegeri al unui partid.

Mai mult, ca urmare a scrisorii ASP, în cadrul ședinței CEC din 25.08.2025, examinarea demersului privind înregistrarea PDMM în calitate de concurent electoral nu a fost soluționată, fiind amânată pentru o ședință ulterioară, deși termenul de examinare a subiectului a expirat la aceeași dată.

Este important de menționat că raportorul pe marginea acestui subiect nu a identificat temeiuri de fapt sau de drept care să justifice neexaminarea cazului și a propus un proiect de hotărâre pentru înregistrarea PDMM în calitate concurent electoral în cadrul alegerilor parlamentare din 28.09.2025. Totuși, această soluție nu a fost susținută de 4 din cei 7 membri prezenți, exclusiv din cauza scrisorii abuzive a ASP, bazată pe informații neconfirmate de la SIS.

În contextul celor menționate, constatăm o gravă ingerință din partea SIS, ASP și CEC în dreptul PDMM de a participa la scrutinul parlamentar din 28.09.2025, precum și în dreptul persoanelor desemnate de partid de a fi alese.