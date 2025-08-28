Plahotniuc a fost adus la Curtea de Apel din Atena unde se examinează noile cereri privind extrădarea sa

Vladimir Plahotniuc a fost adus în fața magistraților de la Curtea de Apel din Atena, acolo unde, joi, la 12.30, se vor examina alte două cereri ale autorităților de la Chișinău privind extrădarea oligarhului.



Imaginile surprinse la fața locului arată cum Plahotniuc coboară dintr-o mașină a poliției elene, flancat de mai mulți polițiști.

Instanța decide azi, joi, la 12.30, dacă acceptă cererile privind extrădarea lui Plahotniuc depuse de autoritățile din Chișinău. Instanța din Atena s-a reunit și marți, 26 august pentru a analiza noile cereri privind extrădarea lui Plahotniuc, iar instanța a dispus ca Plahotniuc să fie adus silit la proces, după ce acesta a refuzat, în primă fază, să fie escortat la Curtea de Apel din Atena.