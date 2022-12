Podoleak: Vizita liderului de la Kiev în SUA este „extrem de semnificativă”. „Statele Unite susțin fără echivoc Ucraina”

Călătoria lui Volodimir Zelenski și întâlnirea cu omologul său american vor oferi ocazia de a explica situația reală din Ucraina, de ce arme are nevoie Kievul pentru a lupta împotriva Moscovei și de ce are nevoie de ele, a declarat Mihailo Podoleak, scrie The Guardian.

„În primul rând, atât vizita în sine, cât și nivelul întâlnirilor planificate mărturisesc fără echivoc gradul ridicat de încredere între țări. În al doilea rând, acest lucru pune capăt în cele din urmă încercărilor părții ruse… de a dovedi o presupusă răcire în creștere a relațiilor noastre bilaterale. Acest lucru, desigur, nici măcar nu este aproape. Statele Unite susțin fără echivoc Ucraina.

După părerea mea, vizita va activa și optimiza, fără îndoială, domenii-cheie ale cooperării militare, va mobiliza în continuare sprijinul politic bipartizan și va picta mai clar o imagine a viitorului dacă războiul nu se încheie corect”, a declarat Podoleak.

