Podoliak anunță un atac de mare amploare în Rusia: ”Tot ce se va întâmpla este un proces istoric obiectiv!”

Mihailo Podoliak, consilierul principal al președintelui Ucrainei, a declarat pe pagina sa de Twitter, după noul atac cu drone asupra Moscovei, că vor exista mai multe „drone neidentificate”.

„Moscova se obișnuiește rapid cu un război cu drepturi depline, care, la rândul său, se va muta în curând pe teritoriul ”autorilor războiului” pentru a-și încasa toate datoriile…Tot ce se va întâmpla în Rusia este un proces istoric obiectiv.

Mai multe drone neidentificate, mai multe colaps, mai multe conflicte civile, mai mult război”, a declarat Podoliak.

#Moscow is rapidly getting used to a full-fledged war, which, in turn, will soon finally move to the territory of the “authors of the war” to collect all their debts… Everything that will happen in #Russia is an objective historical process. More unidentified drones, more…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 1, 2023