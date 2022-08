Polonia se alătură statelor baltice și refuză vizele pentru turiștii ruși. Germania și Franța se opun

Polonia se alătură statelor baltice și refuză vizele pentru turiștii ruși, o măsură pe care Ucraina o solicită de mai multe săptămâni. În cadrul unui interviu cu cotidianul american Washington Post, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a cerut ca țările occidentale să nu mai emită vize pentru cetăţenii ruşi.

Însă Germania, Franța și, probabil, și Olanda, se opun.

Polonia refuză vizele pentru turiștii ruși

Încă de joi, Estonia a anunțat că nu mai primește turiști ruși.

#Poland will stop issuing visas to Russian citizens and will support a ban on Schengen visas for #Russians at the #European level.

Germany and France are against this decision, while the Baltic States, the Czech Republic, Finland, Denmark and Slovakia support it. pic.twitter.com/PHnbYWolfK

— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2022