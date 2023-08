Popescu, despre reducerea personalului Ambasadei Rusiei: Decizia vine ca răspuns la politicile lipsite de respect ale Moscovei

Până la luarea deciziei de a reduce numărul diplomaților ruși, Rusia a aplicat politici lipsite de respect față de cetățenii Republicii Moldova, a declarat Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), Nicu Popescu, care a subliniat că decizia a fost una suverană, luată în interiorul Republicii Moldova, transmite Deschide.md.

„Rusia și până la această decizie a aplicat politici lipsite de respect față de cetățenii acestei țări. În mare măsură, această decizie vine ca răspuns la aceste politici ale Rusiei. Rusia a ales să nu aplice politici corecte, respectuoase și de prietenie cu țara noastră, să fie această țară, care crează aceste amenințări, probleme, efecte negative. Pe parcursul ultimelor trei decenii am asistat la acest sprijin deschis pentru separatismul transnistrean, menținerea ilegală a trupelor ruse, embargouri, suspendarea de către Rusia față de R. Moldova a acordului de liber schimb în cadrul CSI. Deci, există această lungă istorie de politici ostile, și aceste politici ostile și lipsite de respect s-au intensificat în ultimul timp. În ultimul an și ceva am avut mai multe episoade neplăcute, în care am fost tratați cu ostilitate și lipsă de respect. Am avut acele incidente cu rachetele rusești, care au traversat spațiul aerian, fapt care ne-a provocat probleme enorme în ceea ce ține transportul aerian. Au fost reduse necesitățile de livrări de gaz în toamna acestui an, au fost tentativele de destabilizare a R. Moldova prin pregătirea unor violențe, ingerințe în procesele electorale din R. Moldova”, a spus Nicu Popescu.

Potrivit lui Popescu, efectul cumulativ al acestor situații a accentuat faptul că, pe de o parte, menținerea unor relații și unui dialog diplomatic e importantă între țările lumii, dar serviciile diplomatice există pentru a dezamorsa anumite tensiuni, pentru a le menaja, pentru a îmbunătăți relațiile dintre state.

”În condițiile în care, în urma acestor acțiuni ostile ale Rusiei, s-a constat că părți ai prezenței diplomatice a Rusiei pe teritoriul R. Moldova se ocupau de alte obiective decât gestionarea diplomatică a relațiilor cu R. Moldova, precum spionaj, tentative de destabilizare, ingerințe în afacerile interne. Așa că a fost luată această decizie de a concentra interacțiunea cu Rusia printr-un număr mai limitat de persoane și speranța noastră e că cei rămași vor fi diplomați care lucrează pentru menținerea unui dialog diplomatic. Mai multe țări din lume, în contextul războiului din Ucraina, au redus numărul diplomaților ruși. Ceea ce a făcut R. Moldova se înscrie în logica activității mai multor țări. A fost o decizie suverană, care a fost luată în R. Moldova, de către R. Moldova, de care partenerii noștri au aflat atunci când era deja luată și aplicată”, a mai subliniat Popescu.

Vă amintim Chișinăul se pregătește să expulzeze din Republica Moldova un grup de diplomați ruși, scop în care face “o evaluare” a activității Ambasadei Federației Ruse – a declarat președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Șeful Ministrului de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, are, de asemenea, întrebări față de o serie de diplomați ruși care se duc în Transnistria, unde “se ocupă nu numai cu diplomația.

