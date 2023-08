Președintele Lituaniei, în vizită la Kiev, cu o zi înainte de Ziua Națională a Ucrainei

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda efectuează miercuri, 23 august, o vizită la Kiev, cu o zi înaintea Zilei Naţionale a Ucrainei.

Menționăm că Lituania este unul dintre aliaţii Ucrainei de la începutul războiului şi susţine acţiuni dure împotriva Rusiei, potrivit News.ro.

Şeful statului lituanian a postat pe reţeaua de socializare X (fosta Twitter) o imagine în care apare sosind la Kiev cu trenul.

Back in Kyiv to celebrate Ukraine's Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation.

Ukraine‘s victory is near!

🇱🇹 will continue supporting 🇺🇦 as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023