Prima navă cu cereale ucrainene a fost refuzată de cumpărătorul din Liban

Cumpărătorul libanez a refuzat să plătească pentru cerealele din Ucraina livrate de primul vas de transport care a părăsit portul din Odesa de la începutul războiului, potrivit ambasadei ucrainene din Liban, informează Politico.

Razoni, prima navă care a plecat din Ucraina încărcată cu cereale după ce Rusia și Ucraina au ajuns la un acord luna trecută, cu participarea Turciei și a ONU, caută acum un alt port unde să poată descărca cerealele după ce cumpărătorul inițial din Liban a refuzat marfa pe motiv că ucrainenii au întârziat prea mult livrarea (peste 5 luni), scrie Reuters.

Nava sub pavilion Sierra Leone a plecat din Odesa săptămâna trecută încărcată cu 26.527 de tone de porumb. Vasul era programat să ajungă în Liban duminică, dar și-a schimbat destinația spre portul turcesc Mersin și rămâne acum ancorat în largul coastei de sud a Turciei, potrivit site-ului de monitorizare a navelor de transport maritim Refinitiv.

According to the information of the shipper the final buyer in Lebanon refused to accept the cargo due to delay of delivery terms (more than 5 months). So the shipper is now looking for another consignee. It can either be in Lebanon or other country. pic.twitter.com/Qj1cyF5Uda

