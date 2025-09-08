Prima zi de școală, umbrită de proteste: festivități anulate și apeluri la solidaritate

Anul școlar 2025–2026 a început pe 8 septembrie într-un climat tensionat. În loc de tradiționalele festivități de deschidere, numeroase școli din România au optat pentru ceremonii scurte sau chiar le-au anulat, în semn de solidaritate cu protestele profesorilor.

Sindicatele din educație au decis să marcheze ziua prin acțiuni de protest, boicotând deschiderea oficială a anului școlar. Cadrele didactice au cerut părinților să-și țină copiii acasă, iar profesorii au intrat în clase doar pentru a scrie titlul lecției pe tablă, într-un gest simbolic.

În paralel, mii de dascăli au participat la un marș de protest în București, pornind de la Guvern către Palatul Cotroceni. Mesajul lor a fost clar: educația are nevoie de sprijin real, nu de măsuri de austeritate care slăbesc și mai mult un sistem deja fragil.

Liderii sindicali au subliniat că revendicările lor nu vizează doar salariile, ci și condițiile de lucru, numărul de ore, respectul pentru profesie și viitorul copiilor. Ei acuză guvernul că a tratat educația ca pe un domeniu secundar, deși este fundamentul societății.

În replică, Ministerul Educației a anunțat că anul școlar va începe „în mod normal” și că elevii vor fi primiți în clase. Totuși, realitatea din teren a arătat contrariul: emoția primei zile a fost înlocuită cu incertitudine și tensiune.

Atmosfera neobișnuită a lăsat o amprentă puternică asupra elevilor și părinților. Mulți au privit începutul anului școlar cu îngrijorare, în timp ce profesorii au demonstrat că, fără respect și susținere, nici cea mai importantă zi din calendarul educațional nu mai poate fi o sărbătoare.