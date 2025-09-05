România investește în viitorul Moldovei prin donații de carte

România sprijină din nou Republica Moldova printr-o donație de 80.000 de volume în limba română, în valoare de 700.000 de euro. Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a declarat că gestul reprezintă o investiție în educație, cultură și viitorul european comun, subliniind rolul fundamental al lecturii în formarea generațiilor viitoare.

Nu este prima inițiativă de acest gen: anul trecut, România a oferit Moldovei 200.000 de volume, atât fizice, cât și digitale. Cărțile sunt distribuite în comunitățile care au cea mai mare nevoie de sprijin cultural și educațional, pentru a le oferi copiilor și tinerilor acces la cunoaștere și resurse pentru dezvoltarea personală.

Donația de anul acesta include volume variate, de la literatură clasică și contemporană, până la materiale educaționale și manuale, contribuind la consolidarea limbii române și promovarea valorilor europene în rândul tinerilor. Prin aceste gesturi, România reafirmă importanța educației ca pilon al dezvoltării și integrării europene.

Oficialii subliniază că investiția nu este doar materială, ci și simbolică: fiecare carte ajută la construirea unei societăți mai educate și mai conectate la valorile europene, întărind legăturile culturale dintre cele două țări.

Mesajul este clar: viitorul european al Moldovei nu se scrie doar prin decizii politice, ci și prin paginile unei cărți deschise, care oferă cunoaștere, speranță și perspective pentru generațiile ce vin.