Romcarbon Buzău achiziționează 1 milion de acțiuni Antibiotice pentru 2,65 milioane lei

Romcarbon Buzău (simbol bursier ROCE), producător de ambalaje din plastic, anunţă că a achiziţionat un număr de 1 milion de acţiuni emise de societatea Antibiotice, producător de medicamente deţinut de stat prin Ministerul Sănătăţii. Valoarea totală a acţiunilor achiziţionate este de 2,65 milioane lei, scrie news.ro. ”Romcarbon, în calitate de emitent de valori mobiliare, informează investitorii şi acţionarii că la data de 25.11.2024, în urma aprobării în unanimitate a Consiliului de Administraţie al Romcarbon, societatea a achiziţionat un număr de 1.000.000 de acţiuni emise de societatea Antibiotice SA, simbol bursier ATB, (companie cu sediul în Iaşi, având o istorie de peste 68 de ani şi care se poziţionează ca unul dintre cei mai importanţi producători de medicamente generice din România). Valoarea totală a acţiunilor achiziţionate este de 2.650.000 lei, respectiv o valoarea unitară de 2,65 lei/acţiune”, arată un anunţ al Romcarbon, transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Compania Romcarbon este listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) cu simbolul ROCE şi are o capitalizare de 83,99 milioane lei. Compania este procesator de mase plastice cu experienţă în prelucrarea polietilenei, polipropilenei, PVC-ului, polistirenului. În primele nouă luni, compania a raportat pierderi de 4,12 milioane lei. 32,8% din acţiunile Romcarbon sunt deţinute de Living Plastic Industry din Buzău. Înfiinţată în 1955, Antibiotice SA are o tradiţie de aproape 70 de ani în fabricarea de produse farmaceutice finite şi de ingrediente farmaceutice active (API). Compania are o valoare de piaţă de 1,79 miliarde lei. În primele nouă luni, producătorul de medicamente a avut un profit net de 87,93 milioane lei. În prezent, compania este lider mondial în producerea de substanţe active pe bază de Nistatină şi cel mai mare producător român de medicamente generice, având parteneriate consolidate de afaceri cu diferite entităţi internaţionale.

