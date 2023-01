Șase posturi TV din Moldova, fără licență. Grosu: „Lupta o să continue”

”O parte din cele șase posturi de televiziune din R. Moldova care au rămas fără licență de emisie au migrat spre online”, susține președintele Parlamentului Igor Grosu, care subliniază că autoritățile vor interveni pentru a reduce propaganda în țara noastră, potrivit Vocea Basarabiei.

„Unele măsurători, unele sondaje au arătat de la sfârșitul anului trecut că undeva o treime din respondenți, din păcate, consideră că în Ucraina are loc o operațiune specială. Cum spune Putin. Și nu este nimic altceva decât produsul propagandei. Ce facem noi? Sunt două lucruri pe care trebuie să le facem și noi le facem. Pe de o parte, reducem din propagandă și aici vă prezint două intervenții. Pe de o parte am retras licența. Alt ingredient, am interzis emisiunile informative ale canalelor rusești și despre tematică militară, propagandistică, la fel au fost interzise. Și doi, este o informare, o alternativă de informare corectă, care se întâmplă prin intermediul presei libere, prin retransmiterea unor canale din Ucraina, Freedom, spre exemplu, un canal ucrainean în limba rusă”, a declarat Igor Grosu în cadrul unui interviu pentru presa română.

De asemenea, Grosu a subliniat că statul va continua lupta cu propaganda rusă, inclusiv va interveni și în mediul online.

„E greu să aștepți ca ei să treacă pe canalele românești și atunci e bine să le dai în rusă, dar să le dai informația corectă și pe care să o poată digera și analiza. Deci asta am făcut, asta o să continuăm să facem. Lupta o să continue. Acum, o parte din ei au migrat spre online. Va trebui și acolo să intervenim”, a conchis Grosu.

Vă reamintim că la 16 decembrie 2022, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a Republicii Moldova a dispus suspendarea licenței de emisie a șase posturi de televiziune (Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV) pentru „lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, dar și a războiului din Ucraina”.

