Scrollul infinit care ne fură viața: atenția ta, moneda vremurilor

Medicul Mihail Pautov trage un semnal de alarmă asupra efectelor nocive ale rețelelor sociale, comparându-le cu o „păcănea digitală”. Potrivit acestuia, scrollul infinit oferă o recompensă rapidă și ieftină de dopamină, care sabotează capacitatea de concentrare și afectează starea generală de bine. Fenomenul nu este doar un obicei nesănătos, ci un mecanism psihologic ce creează dependență subtilă.

Pautov explică modul în care funcționează acest „sistem”: conținutul nesfârșit, efortul minim necesar pentru a naviga, recompensele imprevizibile și validarea socială prin like-uri și comentarii stimulează creierul, dar în detrimentul sănătății mintale. Tinerii și adulții care petrec ore în șir pe platforme digitale se confruntă cu anxietate, oboseală cronică, iritabilitate și insomnii frecvente, iar unii dezvoltă tulburări de concentrare sau chiar scăderea libidoului.

Efectele nu sunt doar individuale, ci sociale: productivitatea scade, relațiile reale se deteriorează, iar timpul dedicat pasiunilor sau activităților constructive este diminuat. Medicul avertizează că atenția devine o resursă prețioasă, iar cine nu o protejează ajunge să fie controlat indirect de algoritmii platformelor digitale.

Soluția propusă este detoxul digital structurat: dezactivarea notificărilor, stabilirea unor limite zilnice pentru folosirea rețelelor, precum și înlocuirea plăcerilor rapide cu activități care cer efort – sport, lectură sau interacțiuni reale cu cei din jur. Intervenția conștientă poate restabili echilibrul psihologic și poate preveni efectele pe termen lung ale dependenței digitale.

Pautov concluzionează: într-o eră în care atenția este moneda vremurilor noastre, gestionarea acesteia devine cheia pentru a recăpăta controlul asupra propriei vieți și a sănătății mintale. Detoxul digital nu este un moft, ci o necesitate.