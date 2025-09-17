Scut european la Prut: Moldova și România lansează proiectul PEGASUS pentru securitate comună

Republica Moldova și România își consolidează parteneriatul în materie de securitate prin lansarea proiectului PEGASUS, prezentat oficial la Chișinău. Inițiativa are ca obiectiv principal întărirea protecției la frontieră și gestionarea adunărilor publice cu potențial de risc, în baza unor standarde europene moderne. Proiectul, finanțat direct de Uniunea Europeană, marchează un pas important în alinierea celor două state la politicile de securitate ale comunității europene.

Programul are o durată de 18 luni și va fi implementat de instituții-cheie din ambele țări: Serviciul de Protecție și Pază de Stat și Inspectoratul General de Carabinieri din Republica Moldova, alături de Jandarmeria din Galați. Autoritățile subliniază că proiectul nu este doar o inițiativă tehnică, ci și o investiție consistentă în oameni, în pregătirea cadrelor și în crearea unor mecanisme de intervenție rapidă.

PEGASUS urmărește să ofere un cadru comun de acțiune pentru protecția frontierelor, dar și pentru asigurarea ordinii publice în situații tensionate. În contextul actual al instabilității regionale generate de războiul din Ucraina, colaborarea dintre Chișinău și București devine vitală pentru securitatea cetățenilor și pentru creșterea încrederii în instituțiile de forță.

Proiectul prevede instruiri, schimburi de experiență, exerciții comune și dotarea unităților cu echipamente moderne. Aceste măsuri vor contribui nu doar la ridicarea standardelor de securitate, ci și la dezvoltarea unei culturi de cooperare transfrontalieră, bazată pe încredere și profesionalism.

Autoritățile celor două state afirmă că PEGASUS este mai mult decât o strategie punctuală: reprezintă un angajament pe termen lung de a construi o frontieră sigură, un spațiu comun protejat, în care cetățenii să se simtă apărați. Uniunea Europeană, prin finanțarea acestui proiect, transmite un semnal clar că Moldova este parte din arhitectura de securitate a Europei.