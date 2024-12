Se deschid 11 puncte de trecere a frontierei

Ucraina are în plan deschiderea a 11 puncte de trecere a frontierei cu România, cu scopul de a sprijini exporturile, a afirmat pentru AGERPRES Serhiy Suhomlyn, șeful Agenției de Stat pentru Reconstrucția și Dezvoltarea Infrastructurii, potrivit Agerpres. Conform acestuia, următorul punct de legătură care va fi deschis între cele două state va fi cel de Fântâna Albă. “Agenţia noastră este subordonată Guvernului, intrând în componenţa Ministerul Dezvoltării Regionale. Pentru noi, o mare prioritate o are, atât anul acesta, cât şi anul viitor, potenţialul de export al Ucrainei, prin deschiderea de noi puncte de trecere la graniţa cu România. Am deschis şi ne propunem să deschidem 11 puncte de trecere. Proiectele de la Biserica Albă (Bila Ţerkva – n.r.), din regiunea transcarpatică, pe care îl vom deschide anul viitor, prevede că partea românească construieşte podul şi drumurile de acces. Asta este un mare ajutor pentru exportatori, pentru ţara noastră, pentru a mări posibilităţile de export. România este un partener serios, nu doar prin refacerea infrastructurii, dar şi prin ajutorul militar”, a declarat Serhiy Suhomlyn. În regiunea transcarpatică funcţionează în prezent punctele de trecere a frontierei Diacovo – Halmău şi Solotvino – Sighetu Marmaţiei, iar în perioada următoare sunt prevăzute Bila Ţerkva – Sighetu Marmaţiei, Hîja – Tarna Mare şi Iablunivka- Remeţi. În regiunea Cernăuţi sunt deschise punctele Krasnoilsk – Vicovu de Sus, Porubne – Siret, Diakivţki – Racovăţ şi sunt în fază de proiect punctele Şepit – Izvoarele Sucevei, Ruska – Ulma şi Fântâna Albă – Climăuţi.

Dintre cele aflate în proiect sunt deja semnate acorduri pentru Bila Ţerkva – Sighetu Marmaţiei, Şepit – Izvoarele Sucevei şi Ruska – Ulma, iar pentru alte trei dintre ele, respectiv pentru Fântâna Albă – Climăuţi, Hîja – Tarna Mare şi Iablunivka – Remeţi, nu sunt deocamdată semnate acorduri.

