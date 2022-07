Seminţele de in scad colesterolul şi te scapă de kilogramele în plus

Seminţele de in sunt cea mai bogată sursă vegetală de omega-3, un antioxidant cunoscut pentru efectele benefice asupra inimii, sistemului osos şi tensiunii arteriale.

Datorită acestor beneficii, seminţele de in constituie o alternativă excelentă la uleiul de peşte şi carnea de somon. În plus, seminţele de in mai au şi avantajul că asigură un aport important de fibre, vitamine (în special, cele din complexul B) şi de minerale. Efectele unei diete pe bază de seminţe de in sunt extrem de variate şi se manifestă la scurt timp după începerea tratamentului

Efectele seminţelor de in

● Stimulează digestia

● Combat constipaţia

● Scad colesterolul

● Protejează sistemul cardiovascular

● Combat oboseala şi stresul

● Alungă insomniile

Scad colesterolul şi… kilogramele

Pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus acumulate în vacanţa de iarnă, o alimentaţie cu un aport important cu seminţe de in ajută în curele de slăbire.

Află cum se consumă seminţele de in

Introdu seminţele de in în alimentaţia ta, de cel puţin patru ori pe săptămână.

Consumă-le întregi sau măcinate.

Presară-le peste salate: 2-4 linguriţe pe zi ar trebui să îţi asigure un consum echilibrat de acizi graşi esenţiali „pentru slăbire“. Seminţele de in pot fi procurate din magazine naturiste sau în unele supermarketuri.

Trezirea cu seminţe de in

– o lingură de seminţe de in

– o cană de apă caldă

Amestecă-le şi lasă-le aşa peste noapte. Vor deveni o pastă moale şi gelatinoasă.

Dimineaţa bea doar lichidul. Inul va avea un efect calmant asupra stomacului şi intestinelor.

Salată de crudităţi pentru vitalitate

– o cantitate mai mare de salată de rucola

– o andivă

– opt roşii cherry

– doi morcovi daţi pe răzătoare

– o ridiche albă

– un dovlecel

– o tulpină de ţelină

– o lingură de seminţe de in (pot fi măcinate)

– două linguri de seminţe crude de floarea-soarelui sau germeni de floarea-soarelui, seminţe de susan sau de dovleac

– un plic cu seminţe de mărar

– suc de lămâie

Clăteşte bine frunzele şi legumele crude, rupe în bucăţi salata de rucola şi andiva. Curăţă şi taie felii ridichea şi dovlecelul. Taie ţelina în bucăţi mici. Pune frunzele de rucola şi andiva într-un bol mare şi amestecă-le cu celelalte ingrediente. Presară seminţele de in peste salată şi stropeşte-le cu suc de lămâie.

Notă: Alimentele crude sunt bogate în enzime vii, care ajută digestia, asimilarea şi absorbţia vitaminelor, mineralelor, proteinelor şi a altor substanţe nutritive. Aceste enzime descompun grăsimile nedorite, celuloza şi amidonul.

● Rucola ajută la producerea energiei.

● Roşiile ajută digestia şi scad presiunea sângelui.

● Ţelina este bogată în vitamina B – niacinamidă, benefică pentru relaxare, calmare şi un somn mai liniştit.

● Dovlecelul ajută la curăţarea organelor-cheie ale corpului.

● Ridichea elimină congestia: eliberează vasele, favorizând un flux liber.

● Seminţele de in ajută la producerea de hormoni şi la sănătatea glandelor reproducătoare.

Important!

Pe parcursul tratamentului trebuie menţinut un aport adecvat de lichide. În caz contrar, pot apărea obstrucţii intestinale.



Timpul Suplimentul Femeia