Socialiștii mint de „crapă pielea pe ei”. Alaiba îi pune la colț: Doar asta știu, să mintă ca să poată fura

În toată Europa, prețurile la motorină au crescut din cauza războiului declanșat de Rusia asupra Ucrainei și doar în Republica Moldova – din cauza PAS-ului, susține deputatul PAS, Dumitru Alaiba care îi contrazice pe socialiști. Aceștia dau vina pa partidul de la guvernare de scumpirile zilnice la carburanți, potrivit Bani.md.

Potrivit lui Alaiba, ei (socialiștii) doar asta știu cel mai bine. Să mintă și să fure. Să fure și să mintă. Să mintă ca să poată fura. Haideți să facem un efort să nu uităm cine sunt ei. Hoți de miliarde, spălători de bani, kuliokari și găinari, trădători de țară. Mai prudent când aplecați urechea la cuvintele lor.

„Mă gândesc mult la asta și cred că înțeleg sentimentul din societate. Este oarecum uman că, atunci când se întâmplă o criză ca asta, omul o să caute vinovatul, oricare vinovat. De dorit pe cineva mai la îndemână. Și cine e mai la îndemână decât cei pe care i-ai votat, cei care sunt la guvernare? Însă. Sunt lucruri pe care noi le putem influența și sunt lucruri pe care noi nu le putem influența. O să ne concentrăm pe ceea ce putem schimba. Compensații, facilități, creșterea veniturilor populației, măsuri de susținere a antreprenorilor. Pe cât se poate, din resursele disponibile. O să reparăm legi, o să scriem legi noi care să corespundă timpurilor complicate. Asta facem zi de zi”, spune Alaiba.

Trăim timpuri complicate, afirmă deputatul PAS, este o criză pe care nu noi am invitat-o, dar noi o vom gestiona. Atâta timp cât suntem la guvernare, suntem responsabili pentru această țară și pentru soarta oamenilor ei. Simțim asta. Și o să facem TOT ca să ajutăm oamenii și să protejăm economia. În doar jumate de an am dat mai multe compensații decât cei dinaintea noastră au făcut-o în întregul mandat. Și o să continuăm. Pentru că asta înseamnă să fii responsabil față de oameni. Să-ți pese.

„Sunt timpuri complicate, dar o să le trecem. În toată această nevoie, sunt și lucruri care ajută. Avem un guvern care nu fură, nu face scheme pe sărăcia oamenilor”, a conchis Alaiba.

Deputații socialiști au acuzat partidul de guvernământ PAS că s-ar face vinovat de scumpirile la carburanți. „Tariful ar fi fost altul dacă guvernanții nu s-ar gândi cum să adune bani cu orice preț la buget, pe seama cetățenilor, dar ar exclude/micșora acciza și TVA-ul la petrol”, declară socialiștii.

Menționăm că prețul la carburanți înregistrează noi recorduri zilnice. Astfel, pentru ziua de mâine, 15 iunie, ANRE a stabilit un preț la benzină cu 0,09 bani mai mult – 33,86 de lei pentru un litru, iar un litru de motorină va costa 31,67 lei/litrul cu 0,33 bani mai mult.