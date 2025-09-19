SUA au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia

SUA au anunțat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin și a lansatoarelor acestora către Polonia, un membru al NATO de la frontiera cu Ucraina mare cumpărător de arme din Statele Unite. Valoarea contractului se ridică la 780 de milioane de dolari.

„Această vânzare propusă va sprijini politica externă și securitatea națională a Statelor Unite prin consolidarea securități unui aliat din NATO care este o forță de stabilitate politică și economică în Europa”, a declarat Agenția americană de Cooperare pentru Apărare și Securitate (DSCA) într-un comunicat citat de AFP.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea, iar DSCA a furnizat notificarea necesară Congresului, care încă trebuie să aprobe tranzacția.

Polonia este un partener cheie al Ucrainei de când Rusia a invadat țara în februarie 2022.

Temându-se de amenințarea rusească, Polonia a lansat în ultimii ani un program rapid de modernizare a armatei sale, semnând mai multe contracte de achiziții de arme, în principal cu Statele Unite și Coreea de Sud.

Polonia va aloca 4,8% din PIB-ul său apărării anul viitor, comparativ cu 4,7% planificat pentru acest an. Polonia este un mare cumpărător de arme americane, precum tancurile M1A2 Abrams, avioanele de vânătoare F-35, elicopterele AH-64 Apache, rachetele Javelin și lansatoarele de rachete HIMARS. În iunie, Washingtonul a declarat că va acorda Poloniei o garanție de împrumut de 4 miliarde de dolari pentru a cumpăra mai multe arme.