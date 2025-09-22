Suveraniștii conduc detașat în preferințele românilor. Un nou sondaj atestă o nemulțumire accentuată față de sistemul actual

70% dintre români consideră că România merge într-o direcție greșită, potrivit unul sondaj CURS, făcut public astăzi. De asemenea, potrivit studiului, de cea mai mare încredere în rândul electoratului se bucură în continuare Călin Georgescu și George Simion, exponenții curentului suveranist, în timp ce AUR conduce detașat topul partidelor.

Astfel, sondajul CURS îl plasează pe Călin Georgescu pe primul loc, cu o cotă de popularitate de 40%, urmat de George Simion, care a înregistrat un scor de 38%. Actualul președinte, Nicușor Dan, s-a clasat abia pe locul trei, cu un procentaj de 34 la sută.

Premierul Ilie Bolojan a fost evaluat la 26% cotă de încredere, la egalitate cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Urmează în clasament Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz și Diana Șoșoacă, care înregistrează câte 19% fiecare.

În ceea ce privește scorul partidelor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, PSD – 23%, iar PNL – 16%. USR ar aduna în jur de 12%, UDMR și SOS România câte 5%. Restul formațiunilor n-ar trece pragul electoral.

Întrebați cum apreciază direcția actuală, 70% dintre respondenți au spus că România merge într-o direcție greșită. Doar 24% consideră că lucrurile merg într-o direcție bună, iar 6% nu au avut un răspuns.

Sondajul a fost realizat în perioada 5-19 septembrie, pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația României, cu o marjă de eroare de ±3%.