Svetlana Tihanovskaia, rivala lui Lukașenko, se află într-o vizită la Chișinău. „Sunt încântată să-mi încep vizita la Moldova, la invitația președintei Maia Sandu”

Începând de vineri, 20 octombrie, lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, efectuează, o vizită de două zile în Republica Moldova, la invitația șefei statului Maia Sandu. Anunțul a fost făcut de însăși Tihanovskaia prin intermediul platformei X (fosta Twitter).s

I'm excited to start my visit to Moldova 🇲🇩 at the invitation of President @sandumaiamd. I look forward to discussing our shared European aspirations. I'll join the Moldova Women Forum 2023 & meet with Speaker @Igor_Grosu_md & the @Parliament_RM group for democratic Belarus. pic.twitter.com/os5oRfmzaQ

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) October 20, 2023