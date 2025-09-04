Tragedia cu funicularul „Glória” din Portugalia: Ce spune MAE despre prezența moldovenilor printre victime

Autoritățile de la Chișinău monitorizează situația din Lisabona, după accidentul tragic produs la funicularul „Glória”. Până la această oră, nu există indicii că printre victime s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

„Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Portugheză, urmărește evoluțiile legate de accidentul tragic produs la celebrul funicular „Glória” din centrul orașului Lisabona, Portugalia.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile portugheze, ancheta este în desfășurare, iar identitatea celor 15 persoane decedate nu a fost încă făcută publică. Ambasada se află în contact direct cu celula de urgență instituită de autoritățile locale și monitorizează constant situația.

Până la acest moment, nu există informații care să indice că printre victime s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova. De asemenea, nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni aflați în Portugalia”, anunță diplomația de la Chișinău.

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în Lisabona, capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 17 morţi și în jur de 23 de răniți.