Ucraina ar putea adera la NATO mult mai rapid: Discuții privind simplificarea procedurii

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunţat luni, 10 iulie, că statele membre ale acestei alianţe vor examina la summitul lor care începe marţi la Vilnius reducerea la un singur pas a procesului de aderare a Ucrainei la NATO, respectiv renunţarea la Planul de Acţiune pentru aderarea la NATO (Membership Action Plan – MAP), în timp ce ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba susţine că decizia de eliminare a acestui plan este deja luată, relatează Reuters.

Vorbind la o conferinţă de presă înaintea summitului, Stoltenberg a spus că una dintre propunerile pe care aliaţii le vor discuta pentru a apropia Ucraina de NATO este suprimarea Planului de Acţiune pentru aderarea la NATO, astfel că în cazul unei viitoare aderări a Ucrainei s-ar trece ”de la un proces din doi paşi la un proces cu un singur pas”.

De asemenea, fiind întrebat precis dacă există deja o decizie în acest sens, el a răspuns că încă nu a fost luată o decizie definitivă. ”Se desfăşoară consultări şi astăzi vor fi alte reuniuni. Dar sunt sigur că toţi aliaţii vor fi de acord asupra unui mesaj foarte clar de asemenea în ce priveşte Ucraina”, a adăugat Stoltenberg.

De partea sa, ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a scris pe pagina sa de Twitter că NATO a decis deja să renunţe la MAP în cazul Ucrainei. ”După discuţii intensive, aliaţii NATO au ajuns la un consens de a elimina MAP din calea aderării Ucrainei. Salut această decizie îndelung aşteptată care scurtează drumul nostru către NATO”, a transmis Kuleba.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine’s path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.

