Un echipaj al poliției, surprins cum rupe, în timpul nopții, afișe de pe un panou electoral

Un polițist din Capitală a fost surprins, noaptea trecută, în timp ce rupea mai multe afișe ale Blocului „Alternativa” de pe un panou electoral de la intersecția străzilor Pan Halippa și Alexei Mateevici. Cazul a fost sesizat de unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, care califică gestul inspectorilor drept o comandă politică.

„Îmi pare nespus de rău că polițiștii sunt nevoiți să îndeplinească indicații stupide și murdare la ora 03:00. Îmi pare rău că se recurge la tot felul de ilegalități în această campanie de ură, denigrare și dezbinare din partea guvernării. Blocul „Alternativa” este cel mai atacat în această campanie electorală”, a scris Ion Ceban pe rețelele de socializare.

Polițistul, filmat de un trecător, a explicat că a venit la panou în urma unei sesizări prin care era anunțat că afișajul ar fi ilegal. Deși deja dezlipise câteva afișe, inspectorul a sunat, totuși, la colegi să verifice dacă amplasarea afișajului este legală sau nu.

„Eu am primit un apel și ne-au trimis poze că sunt pliante înclieate și de asta am venit să le rup. Am sunat să mai clarific o dată. Am sunat și mi s-a spus că pe acestea se permite. Am concretizat, vedeți că m-am oprit de rupt. Da, trebuia mai întâi să coordonez”, a declarat polițistul în video filmat de trecător și publicat pe rețele de Ion Ceban.

Inspectoratul General al Poliției nu a venit până acum cu vreo reacție în urma acestui incident.