Valeriu Munteanu: Moscova de la Comrat

„Putin va avea reprezentant propriu în Guvern la Chișinău” a titrat biroul DW de la Chișinău, referindu-se la rezultatele primului tur al alegerilor pentru bașcanul UTA Găgăuzia, unde în turul doi au ieșit Grigorii Uzun de la PSRM (cu 26,43%) și candidatul partidului „Șor”, Evghenia Guțul (cu 26,41%), ambii mari susținători ai Federației (sângeroase) a Rusiei.

Titlul aparent apocaliptic a fost preluat de mai multe instituții de presă din România și diseminat din abundență în spațiul informațional de la București, or, ce este șocant, mereu se împrăștie ușor. Cu adevărat titlul este ușor înspăimântător pentru românul de rând, care cunoaște prea puțin despre realitatea politică de la Chișinău, darămite să înțeleagă particularitățile politico-juridice și ancorele geopolitice ale structurii autonome din sudul Republicii Moldova. Vina pentru faptul că nu avem un spațiu informațional unic între România și Republica Moldova o poartă în cea mai mare parte guvernările de la București, care s-au ocupat cu tot ce vreți, dar numai nu cu integrarea Basarabiei și a românilor basarabeni în viața României.

Mi se pare un fals pericol UTA Găgăuzia. Este un nou prilej al Chișinăului să se victimizeze în Vest și atât. Găgăuzii trăiesc la țară iar oamenii de la sate nu se revoltă niciodată. Găgăuzii nici măcar nu trăiesc compact, ci în 3 enclave sau insule separate unele de altele. Găgăuzii s-au împrăștiat în lume. Satele sunt goale. Bărbații sunt la munca în Rusia și femeile în Turcia.

Când s-au “revoltat” găgăuzii în 1990 și au proclamat republică autonomă, să nu uitam că făceau parte din URSS. Atunci pentru intimidare au și trecut linia de demarcație dintre RSSM și RSSU câteva tancuri de la unitatea sovietica din Bolgrad.

Nu e nimic nou. TOȚI bașcanii de până acum erau cu Rusia. De ce ar fi acesta de acum mai cu moț? De ce (doar acesta) este omul lui Putin? Bașcanii din ultimii 30 de ani nu erau “oamenii lui Putin”?

Cred că unul dintre motivele pentru care Chișinăul, adică guvernarea, scâncește (pe la toate televizoarele) pe acest subiect, este ca după ce l-au condamnat pe Sor (just dar foarte întârziat) și au arestat-o (de mai multe ori) pe Tauber, alegătorii din UTA Găgăuzia tot cu Partidul (infracțional) Șor au votat, din păcate pentru toți.

Găgăuzii ar putea fi folosiți de Federația Rusă doar dacă ar ajunge Vladimir Putin la Reni și Bolgrad, dar iată că nu poate să ajungă și Slavă Ție Doamne.

Adevărul este că Găgăuzia este mai săracă decât celelalte regiuni ale republicii. Găgăuzii sunt supărați și ușor de manipulat (și) din acest motiv. Principala cauză a lipsei de loialitate a găgăuzilor față de obiectivele generale ale statului, este incapacitatea guvernărilor de ieri și de astăzi de a securiza spațiul informațional al Republicii Moldova și în particular al UTA Găgăuzia – spre găgăuzi curg fără limitări și filtre tone de zoi propagandistice venite de la Kremlin.

Găgăuzii nu știu limba română pentru că Chișinăul nu a făcut nimic pentru limba română nicăieri în Republică, darămite în Găgăuzia. Realitatea lingvistică actuală din republică este opera oamenilor simpli și nici într-un caz a autorităților. Găgăuzii se tem că dacă s-ar face românizarea republicii, dacă limba română ar înlocui rusa în toate domeniile, ei ar deveni „cetățeni de mâna a doua” pentru că nu știu românește.

După 1918 găgăuzii susțineau România Mare din multe motive. În plus, învățaseră toți românește în doar câțiva ani. Am văzut la TVM la emisiunea pentru minorități, bătrâni găgăuzi care vorbeau bine românește. Și regretatul Constantin Tănase îmi povestea ca atunci când era student și îi duceau în Găgăuzia să culeagă via sau fructele a descoperit că găgăuzii știau cu toții românește, dacă erau trecuți de o anumită vârstă.

Articolul 111 din Constituție ce descrie autonomia UTA Găgăuzia, nu prevede obligativitatea prezenței bașcanului în Guvern, astfel, dacă se dorește cât de puțin, bașcanul poate fi scos de acolo și nu va fi nici o încălcare de Constituție, doar că rațiunile includerii bașcanului în Guvern au fost (și rămân) eminamente de ordin politic (cu reflecții geopolitice), să-l țină aproape, în Guvern, să spună de la masa

Guvernului ce vrea, să ceară mereu câte ceva (pentru că oricum deciziile în Guvern se iau prin vot), decât să umble cu megafonul legat de gât pe la proteste, la Comrat și Chișinău.

Primarul mun. Chișinău, a fost timp de mulți ani membru „de iure” al Guvernului, până ce a fost ales primar Dorin Chirtoacă, atunci comuniștii au modificat legea, „argumentând” cu principiul separării puterilor în stat și l-au scos și niciodată nu s-a mai revenit la subiect.

În 2015, când pro-rusa Irina Vlah a fost aleasă bașcan al Găgăuziei, deputat fiind, am mers la Curtea Constituțională și am cerut să fie declarat neconstituțional articolul din legea Guvernului care prevede prezența „de iure” a bașcanului în Guvern, argumentând că acesta este un reprezentant al puterii locale. Din păcate atunci Curtea Constituțională nu a acceptat în examinare acea sesizare, cel mai probabil pentru a nu tulbura „echilibrul” relațiilor dintre Chișinău și Comrat.

Toate regimurile de dreapta/stânga din ultimii 30 ani sunt de vina pentru că Găgăuzia a rămas un corp străin și găgăuzii nu sunt loiali. Singurele scopuri „importante” ale guvernelor au fost:

1. Să fure cât mai mult, să fie milionari în dolari după un mandat, mai nou să-și cumpere baze de odihnă din salariul de deputat.

2. Să nu se unească Basarabia cu România.

3. Să nu supere Rusia.

