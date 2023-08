VIDEO. A apărut ultimul mesaj al lui Prigojin înainte să moară: „Pentru cei care discută dacă mai sunt în viață sau nu”

Pe rețelele sociale a apărut un videoclip cu fostul lider al mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, despre care se crede că ar fi fost filmat în Africa, cu doar câteva zile înainte de moartea acestuia. Prigojin apare într-o mașina și vorbește chiar despre lichidarea sa, transmite Digi24.

Prigojin este filmat în mers, într-un SUV blindat, transmițând un mesaj pentru „cei care discută dacă mai sunt în viață sau nu”.

În filmare, chiar Prigojin spune că „este weekend, a două jumătate a lunii august”. Astfel, potrivit NEXTA, metadatele videoclipului au fost șterse.

„Pentru cei care discută dacă mai sunt în viață sau nu, ce mai fac, și așa mai departe, le spun: este weekend, a două jumătate a lunii august 2023, sunt în Africa. „Fanii” vorbesc despre lichidarea mea, despre viața mea privată, veniturile mele sau altceva, le spun că, de fapt, totul este bine.

