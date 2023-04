VIDEO. BBC: NASA neagă că mingea de foc zărită pe cerul Kievului ar fi fost satelitul său. Acesta se afla încă pe orbită

O străfulgerare misterioasă care a luminat cerul deasupra capitalei Ucrainei miercuri seara a generat numeroase speculaţii. iar oficialii de la Kiev au suspectat iniţial că este vorba despre un satelit NASA care a căzut pe Pământ. Agenţia spaţială americană a declarat însă pentru BBC că acesta se află încă pe orbită.

Oficialii ucraineni din domeniul aerospaţial au declarat ulterior că dâra strălucitoare de lumină a provenit probabil de la un meteor care a intrat în atmosferă, scrie News.ro.

Forţele aeriene ucrainene consideră în orice caz că nu a fost vorba un atac aerian rusesc.

Străfulgerarea a fost observată pe cerul capitalei în jurul orei locale 22:00 (23:00 ora României). A fost activată o alertă de raid aerian, dar ”apărarea aeriană nu a fost în funcţiune”, a precizat şeful administraţiei militare din Kiev, Serhi Popko, pe Telegram.

Oficialul a sugerat că fenomenul ar fi fost cauzat de căderea pe Pământ a unui satelit al NASA, un echipament de 300 kg scos din uz, despre care agenţia spaţială americană a anunţat că urma să reintre în atmosferă miercuri.

Satelitul RHESSI, folosit pentru a observa erupţiile solare, a fost lansat pe orbita joasă a Pământului în 2002 şi a fost scos din uz în 2018, a precizat NASA.

Însă Rob Margetta, de la biroul de comunicare al NASA, a declarat pentru BBC că satelitul se afla încă pe orbită în momentul în care a fost observată străfulgerarea şi urma să reintre în atmosfera Pământului mai târziu în cursul nopţii.

În orice caz, site-ul de urmărire a sateliţilor Satflare a indicat că RHESSI nu se afla nici pe departe în apropierea Ucrainei în acel moment. Platformele de social media ucrainene au fost inundate de teorii şi meme-uri despre ce ar fi putut să fie acel flash, o temă populară fiind aceea că ar fi fost cauzat de extratereştri.

Purtătorul de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, Iuri Ihnat, a declarat pentru televiziunea ucraineană că flash-ul a fost văzut şi deasupra Belarusului vecin, în nord, iar agenţia spaţială ucraineană a declarat că acesta a fost probabil legat de un corp cosmic care a intrat în straturile dense ale atmosferei.

Oficialii de la Kiev au declarat că este de competenţa experţilor să stabilească despre ce este vorba, dar că cel mai important aspect este securitatea oraşului.

Last night, Kyiv residents observed a strange, unusual, bright flash in the sky. The flash was also observed even from the territory of Belarus. One of the dominant versions now is that it was the fall of some kind of space object to Earth: meteor, satellite, space debris pic.twitter.com/N511Sr2iM1

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 20, 2023