VIDEO. Blindatele ucrainene au trecut de ultima linie a sistemului de apărare rusesc din Zaporojie: Rușii au adus degeaba trupe de elită acolo

Blindate ucrainene operează dincolo de ultima linie a dispozitivului defensiv rusesc pe care forțele ucrainene din vestul regiunii Zaporojie îl străpung în prezent, scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare, adăugând că totuși nu poate afirma încă faptul că trupele Kievului au străpuns complet acest strat de apărare al inamicului, scrie Hotnews.ro.

Imaginile geolocalizate postate joi indică faptul că vehiculele blindate ucrainene au avansat la sud de șanțurile antitanc rusești și de obstacolele de tip „dinți de dragon” care fac parte dintr-un triplu strat de apărare și s-au angajat în lupte limitate imediat la vest de Verbove (18 km sud-est de Orihiv). Cu toate acestea, nu este clar dacă forțele ucrainene au rămas pe aceste poziții.

NEW: #Ukrainian armored vehicles are operating beyond the final line of the #Russian defensive layer that Ukrainian forces in western #Zaporizhia Oblast are currently penetrating, although ISW is not yet prepared to assess that Ukrainian forces have broken fully through this… pic.twitter.com/ALjaUhkFb0

Acesta este primul caz observat de forțe ucrainene care operează cu vehicule blindate dincolo de apărarea rusă în trei straturi. Prezența vehiculelor blindate ucrainene dincolo de ultima linie a actualului dispozitiv defensiv rusesc indică faptul că ucrainenii și-au consolidat suficient de bine breșa făcută prin primele două linii ale acestui strat pentru a trece vehicule prin această breșă.

Marder and Stryker assault west of Verbove behind the main line. Location: 47.435681,35.935325 @UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/AmuMfIT6Nc

Ukrainian forces have brought heavy equipment (Strykers and Marders) beyond the anti-vehicle ditch and the dragons teeth for the first time.

Ukrainian forces have been widening their breach of the lines for the past several weeks and may be preparing for a new push. https://t.co/k4mFWGUMAk pic.twitter.com/K0995dHYQc

— George Barros (@georgewbarros) September 20, 2023