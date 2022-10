VIDEO. Ce a rămas dintr-un sat ucrainean pitoresc după retragerea ocupanților ruși

O înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare arată ce a rămas dintr-un sat ucrainean din regiunea Donețk după retragerea ocupanților ruși, transmite Hotnews.

Imaginile video au surprins o scenă a devastării, arătând cum toate locuințele și clădirile pe lângă care trece vehiculul din care este filmată înregistrarea în satul Bohorodceanî au fost complet distruse în urma luptelor ce au avut loc aici.

Administratorii paginii „WhereisRussiaToday” care a distribuit înregistrarea video au scris inițial că imaginile ar fi fost filmate în regiunea Herson, dar au rectificat informația într-o postare ulterioară.

Analistul militar și cercetătorul independent Chris Owen, care a redistribuit imaginile video, a arătat și cum arăta satul înainte de izbucnirea războiului, notând că sute de localități din Ucraina au avut parte de aceeași soartă, potrivit sursei citate.

This is what it was like before the war – quite a pretty little place. pic.twitter.com/4Wr02ALlRb

— ChrisO (@ChrisO_wiki) October 14, 2022