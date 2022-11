VIDEO. Ce s-ar fi întâmplat cu ratonul care ocupanții ruși l-au furat de la grădina zoologică din Herson. Un fost consilier al lui Putin îl compară cu „Guardians of the Galaxy”

Serghei Markov, politologul rus care în trecut a fost unul dintre cei mai apropiați consilieri al lui Putin, afirmă că armata Kremlinului a luat „sufletul” din Herson prin furarea ratonului de la grădina zoologică din oraș și îl compară cu cunoscutele filme „Guardians of the Galaxy”.

„Herson, Lupta politică în jurul ratonului continuă (…) El a fost luat din Herson de soldații ruși în timpul evacuării. În acest timp, sute de știri au fost deja publicate despre acest Raton în Rusia și Ucraina”, afirmă Markov într-o postare făcută pe canalul său de Telegram.

Vă amintim că săptămâna trecută ocupanții ruși s-au filmat furând un raton și mai multe animale de la grădina zoologică din Herson înainte să se retragă pe malul de est al râului Nipru.

Imaginile cu ratonul care s-a zbătut în timp ce unul dintre ocupanții ruși încerca să îl scoată din cușcă pentru a fi „evacuat” s-au viralizat pe rețelele de socializare, declanșând un val de ironii din partea internauților.

„Ratonul a devenit deja un simbol al sufletului Hersonului. Și se dovedește că sufletul Hersonului a părăsit Hersonul cu armata rusă”, susține acum fostul consilier al lui Putin.

Mai mult, acesta notează că „mulți oameni își amintesc că în filmul Guardians of the Galaxy, cine controla Ratonul [Rocket] controla universul”.

„Se pare că armata rusă va controla micul nostru univers ucrainean? Iată un geamăt în Banderostan”, conchide el într-o referință în care denumește Ucraina după numele lui Stepan Bandera, controversatul naționalist ucrainean.

Parașutiștii ruși afirmă că ratonul din Herson a ajuns cu ei în tranșee

Deși nu este clar unde a fost filmată sau dacă este într-adevăr vorba de același raton, soldații ruși susțin că animalul a ajuns să trăiască cu ei în tranșee.

Apparently, the stolen raccoon now lives with Russians… in a trench 🤦 pic.twitter.com/5uJHXwGfPP — Dmitri (@wartranslated) November 14, 2022

„Puiul ăsta trăiește cu noi parașutiștii. Îl hrănim în fiecare zi cu pește proaspăt, nuci, dulciuri, struguri. El locuiește cu noi în tranșee. Noi îl păzim”, afirmă unul dintre militarii Moscovei în înregistrarea video.

Însă, unii internauți pun sub semnul îndoielii că ar fi vorba de același raton, remarcând că acesta pare mult mai mic decât cel din înregistrarea video care s-a viralizat pe platformele social media săptămâna trecută.

Sorry that definitely is not the same racoon. That one is baby compared to the one that was stolen. — Infin8mas (@infin8mas) November 14, 2022

„Ceea ce ridică întrebarea: au pierdut ratonul original și li s-a spus să găsească un alt raton?”, se întreabă unul dintre utilizatorii Twitter.

The video of Russians stealing a raccoon from the Kherson Zoo appeared.

Link to a full video of animal theft filmed by the Russians themselves – https://t.co/VjyccC3jA9

P.S: You can politely ask to return the Kherson raccoon back home pic.twitter.com/P893UdmLze — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 13, 2022

O altă posibilitate însă este ca animalul din înregistrarea distribuită acum de soldații ruși să fie un alt raton tot de la grădina zoologică din Herson, în filmarea originală putând fi văzut că în încăpere nu era unul singur, relatează sursa citată.

Cine a furat ratonul din Herson

Ucrainenii au reușit să îl identifice și pe bărbatul care a luat ratonul sau ratonii din cuști, fiind vorba de Oleg Zubkov, directorul grădinii zoologice din Yalta și a Parcului de Lei „Taigan”, o grădină zoologică privată din Crimeea.

Zubkov, un fost deputat al Republicii Autonome Crimeea în anii 2000, înainte de anexarea ilegală a peninsulei de către Moscova în 2014, a susținut deschis ocupația rusească la momentul respectiv, descoperind însă ulterior că afacerile sale au de suferit după alipirea la Moscova din cauza corupției, birocrației și a altor motive.

Acesta a ajuns să se plângă constant despre corupția din peninsulă sub autoritățile ruse, ajungând să fie implicat în peste 100 de procese. Zubkov a ajuns să afirme inclusiv că nu se simte ca o ființă umană în Rusia și a declarat într-un interviu acordat în 2018 că viața era mai bună în Ucraina și că regretă susținerea acordată anexării rusești.

He often complained about corruption and had more than 100 trials. Zubkov once said he doesn’t feel like a human in Russia. In 2018 in an interview, he said life in Ukraine was better, and he regretted the decision to join Russia. /5 pic.twitter.com/JrpLICMtGo — Volodymyr Tretyak 🇺🇦 (@VolodyaTretyak) November 14, 2022

În luna august a acestui an el a fost condamnat la 2,5 ani de închisoare din cauza unui incident din parcul său de lei, un vizitator rus fiind mușcat de către unul dintre animale.

„Am fost surprins să îl văd în înregistrarea video fiindcă credeam că e în închisoare, dar Zubkov a fost eliberat la sfârșitul lunii octombrie, potrivit unei decizii judecătorești”, afirma săptămâna trecută Volodimir Tretiak, un cercetător ucrainean de la Universitatea Tehnică din Viena specializat în mass-media și informatică.

