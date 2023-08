VIDEO. Dezastru în Elveția: Șase case distruse în urma unei alunecări de teren

Șase case au fost distruse într-o alunecare de teren importantă în satul Schwanden, în estul Elveţiei, după mai multe zile de ploi puternice, scrie presa locală, care nu evocă victime, relatează AFP.

Această alunecare de teren violentă a avut loc marţ seara, către ora locală 17.30 (18.30, ora României), în sătucul Schwanden, în cantonul Glaris, a anunţat poliţia cantonală, citată de agenţia ATS.

Un volum important de noroi, roci şi fragmente s-a deversat pe versantul unui munte şi a distrus sau acoperit şase case, precizeză poliţia.

Altă alunecare de teren a avut loc câteva ore mai târziu.

Înregistrări video publicate de mai multe publicaţii elveţiene surprind o masă brună de pământ în mişcare, care smulge copaci şi zdrobeşte structuri, în ţipetele sătenilor şocaţi.

Poliţia nu a anunţat imediat victime, potrivt presei, care precizează că autorităţile au evacuat anterior zona.

”Suntem evacuaţi. Trebuie să plecăm. Trebuie să găsim alt loc în care să dormim”, a declarat cotidianului Blick o locuitoare în vârstă de 28 de ani, Diana Ristic.

Altă alunecare de teren a avut loc în aceeaşi regiune, în urmă cu o săptămână, conducând la evacuarea a cinci case şi două întreprinderi, din motive de securitate, potrivit Keystone-ATS.

Persoanele evacuate atunci nu au fost încă autorizate să se întoarcă acasă, a declarat agenţiei de presă un purtător de cuvânt al Poliţiei din Glaris, Richard Schmidt.

🇨🇭Landslide destroys several houses in Swiss village

He came down after heavy rains. A large amount of dirt and debris caused severe damage in the village of Schwanden. pic.twitter.com/t8UHeuqaq0

— Winnie Pooh (@WinniePooh14466) August 30, 2023