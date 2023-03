VIDEO. Două fețe ale războiului: Ucrainenii se antrenează pentru operațiuni mecanizate pe blindate americane, rușii scot pe front „orga lui Stalin”

În aceeași zi în care pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare video care pare să arate că Rusia trimite pe front lansatoare de rachete Katiușa din anii 1940, o altă filmare arată că trupele ucrainene se antrenează pentru operațiuni mecanizate cu vehicule de luptă occidentale, transmite Hotnews.

Înregistrarea video distribuită de militarii ucraineni arată că aceștia se antrenează în una dintre țările partenere din Europa pentru a folosi o serie de vehicule de luptă furnizate de partenerii occidentali, printre care vehicule Humvee puse la dispoziție de Statele Unite încă de anul trecut, vehicule rezistente la mine M1224, vehicule rezistente la mine MaxxPro, vehicule de luptă a infanteriei M113 și vehicule de luptă a infanteriei Bradley.

Ukrainian mechanized forces at a training ground in Europe, equipped with HMMWVs, M1224 MaxxPro MRAPs, M113s, and M2 Bradley IFVs.

Vehiculele Bradley au fost incluse într-un pachet de asistență militară aprobat de Statele Unite la începutul acestui an. De altfel, toate vehiculele militare ce pot fi văzute în această înregistrare video par a fi fabricate în Statele Unite.

Pentagonul va trimite Ucrainei și tancuri Abrams, însă se crede că acestea ar putea ajunge la Kiev cel mai devreme toamna aceasta.

Înregistrarea a apărut pe rețelele de socializare duminică, aceeași zi în care o altă filmare s-a viralizat pe platformele social media, aceasta arătând un convoi rusesc format din camioane și echipamente militare fabricate și folosite de sovietici între anii 1930 și 1950.

În filmarea ce a fost postată inițial pe Telegram și care s-a răspândit apoi și pe Twitter, „vedeta” este un lansator de rachete „Katiușa” din anii ’40, o armă ce a fost poreclită – din cauza formei și sunetelor pe care le scoate în timpul lansării rachetelor – drept „Orga lui Stalin”.

Russians are moving Katyusha rocket launchers on Zis-151 or Zil-157 trucks from 1940s or 1950s, headed by even older Zis-6 trucks from 1930s.

Source: https://t.co/NZOFr5MfDP#Russia #Ukraine

