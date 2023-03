VIDEO. După introducerea limbii române în Constituție, ar putea urma și alte modificări. Stamate: „Nu este o modificare a Constituție, ci doar o ajustare a textului”

„Nu este o modificare a Constituției, ci o ajustare la decizia Curții Constituționale”, declară șefa comisiei juridice a Parlamentului, Olesea Stamate. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la RliveTV. Potrivit Olesei Stamate, excluderea sintagmei „limba moldovenească” din Constituție ar putea fi folosită drept precedent și pentru alte ajustări tehnice ale Legii Supreme.

Prin proiectul de lege, aprobat săptămâna trecută de majoritatea PAS, în toată legislația națională sintagma limba moldovenească este înlocuită cu sintagma limba română. De asemenea, vor dispărea din legislație sintagmele limba oficială, limba maternă și limbă de stat, toate fiind înlocuite cu limba română. Președinta comisiei juridice a Parlamentului spune că guvernarea PAS nu a modificat Constituția, ci doar a ajustat textul Legii Supreme la decizia Curții Constituționale, transmite Realitatea.md.

„Se ajustează textul Constituției, tehnic vorbind, la prevederile Curții Constituționale. Noi nu revizuim Constituția, a modificat Constituția Curtea Constituțională în anul 2013, pe aspectele ce vizează limba română. Alte modificări tehnice ale Constituției, dacă va fi cazul, pe viitor, având la bază o decizie a Curții Constituționale, sunt posibile. Acest proiect de lege, în cazul în care va fi avizat ok de către Curte, pentru că înțeleg că va fi contestat de opoziție după lectura a doua, și dacă Curtea va spune că este ok procedura pe care am utilizat-o noi, înseamnă că alte modificări tehnice în Constituție, bazându-se pe decizii ale Curții Constituționale, vor fi posibile”, a declarat Olesea Stamate în timpul emisiunii de la RliveTV.

