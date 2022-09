VIDEO/ Explozie puternică în Belgorod: Jumătate din regiunea aflată la graniță cu Ucraina a rămas fără electricitate

O explozie puternică la o substație electrică din regiunea Belgorod a lăsat jumătate din regiunea aflată la granița cu Ucraina fără electricitate, relatează News.ru și Hotnews.

Presa rusă vorbește de un „accident” care a lăsat majoritatea orașului Belgorod și jumătate din regiunea cu același nume, compania de electricitate responsabilă de substație anunțând că a avut loc o „oprire de urgență” și demararea unei investigații privind cauzele exploziei.

În timpul nopții a avut loc explozia, autoritățile locale afirmând că alimentarea cu energie electrică a orașului va fi restabilită pe cât de curând posibil, promițând că acest lucru va fi realizat până la ora 10:00 dimineața. Deocamdată, nu este clar, în ce măsură a fost reușit acest lucru.

O înregistrare video distribuită pe platformele social media a surprins explozia de la distanță:

Half of Belgorod is left without electricity after what appears to be a Ukrainian attack on its central electricity distribution station pic.twitter.com/vJM9mr6bQZ

— Christo Grozev (@christogrozev) September 7, 2022