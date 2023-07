Generalul rus Valeri Gherasimov a reapărut în public pentru prima oară după revolta Wagner – Video

Generalul rus Valeri Gherasimov a reapărut în public după mai mult de două săptămâni de la revolta eșuată a grupării Wagner, timp în care au existat numeroase speculații privind soarta sa din cauza legăturilor cu Evgheni Prigojin, transmite Hotnews.

Ministerul rus al apărării a transmis luni dimineața un clip video în care Gherasimov este văzut în timp ce i se dă raportul despre o serie de atacuri ucrainene cu rachete asupra Crimeei și regiunilor Rostov și Kaluga.

Russia releases video footage showing top Russian General Gerasimov hearing reports on Ukraine after claims that he was removed from the post of the commander of troops in Ukraine. pic.twitter.com/lQScP7ykJj

— Clash Report (@clashreport) July 10, 2023