VIDEO. Germania încheie cu Israelul un acord ”istoric” privind achiziţionarea scutului antirachetă Arrow-3 în valoare de 3,5 miliarde de dolari, care urmează să fie livrat în 2025

Germania – care se reînarmează după invazia Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, a aprobat joi achiziţionarea din Israel a unui sistem de apărare antirachetă de tip Arrow-23, un acord ”istoric” care urmează să contribuie şi la securizarea spaţiului aerian european, relatează AFP și News.ro.

Sistemul de tip Arrow – a cărui livrare urmează să aibă loc în 2025 – ”va pregăti apărarea aeriană germană pentru viitor”, a declarat ministrul german al Apărării Boris Pistorius la semnarea acordului comercial, la Berlin, cu omologul său israelian Yoav Gallant.

Germany and Israel signed a contract for the supply of the Arrow-3 missile defense system. As Israeli Defense Minister Galant commented on this event: “This is a great achievement for Israel pic.twitter.com/7840wlllnJ

— Sprinter (@Sprinter99800) September 28, 2023