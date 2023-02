VIDEO. Iohannis asigură R. Moldova că „nu este singură în fața acestor provocări”. „România rămâne vigilentă față de acțiunile hibride ale Rusiei”

Președintele Klaus Iohannis asigură că Republica Moldova că nu va rămâne singură în fața provocărilor.

Liderul român a reiterat valorile comune de pe cele două maluri ale Prutului și a vorbit despre crizele prin care a trecut Moldova după invazia Rusiei în Ucraina, transmite Realitatea.md.

„Cu exact un an în urmă Rusia se pregătea să invadeze Ucraina și să pregătească un război sângeros. A fost un an extrem de dificil și pentru Republica Moldova, stat care a fost afectat direct de consecințele acestui război. Liderii Republicii Moldova și cetățenii s-au ridicat la înălțimea provocărilor. V-ați confruntat cu criză energetică profundă, număr mare de refugiați, dezechilibru economic, atacuri hibride menite să deraieze cursul european. Toate acestea și alte provocări au fost gestionate cu calm, profesionalism și curaj exemplare de către autoritățile pro-europene de la Chișinău. Amenințările din exterior asupra ordinii democratice a Republicii Moldova sunt deosebit de îngrijorătoare. Reiterez condamnarea fermă de către România a oricăror tentative ruse de destabilizare. România rămâne vigilentă față de acțiunile hibride ale Rusiei, care se intensifică, scopul fiind diminuarea solidarității noastre. Republica Moldova nu este singură în fața cestor provocări. Am solicitat și vom continua să susținem sancționarea de către UE a celor care doresc subminarea Republicii Moldova și a statului de drept. România va continua să sprijine recunoașterea frontierelor Republicii Moldova, recunoscute internațional”, afirmă Iohannis.

De asemenea, el a punctat că Bucureștiul urmărește „imperativul rezilienței in fața amenințărilor din exterior”. Iohannis a punctat că este necesar ca autoritățile de la Chișinău și București trebuie să acționeze împreună pentru a face față situației din regiune.

Menționăm că Maia Sandu a ajuns în vizită la Klaus Iohannis după întrevederile cu Andrezj Duda și Joe Biden la Varșovia. De asemenea, recent, șefa statului a vorbit și la conferința de securitate de la Munchen despre riscurile la care este supusă Republica Moldova.

