VIDEO. Liderul de la Kiev vizitează regiunea Zaporojie, pe frontul sudic

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a vizitat luni, 27 martie, regiunea Zaporojie, deplasându-se ”în prima linie” pe frontul sudic, la câteva zile după ce a mers, succesiv, în apropiere de orașul Bahmut (est), în regiunea Harkov și în apropiere de Herson, potrivit Agerpres.

”Regiunea Zaporojie. Poziţii în prima linie. Sunt onorat să fiu aici astăzi, alături de militarii noştri”, a transmis liderul ucrainean pe contul său de Telegram, însoţindu-şi mesajul cu un video în care se vede cum le oferă medalii soldaţilor.

Volodimir Zelenski a fost însoţit în vizita din regiunea Zaporojie de directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, conform unei postări pe Twitter.

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦@ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023