VIDEO. Lilian Carp, după ce i-a fost interzisă intrarea în Rusia: „Nu am de gând să merg în Rusia atât timp cât la conducere se află regimul criminal al lui Putin”

Președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a venit cu o reacție după ce Moscova a decis să interzică intrarea în Rusia a mai multor oficiali din Republica Moldova, printre care se regăsește și el. Deputatul PAS susține că nici nu intenționează să viziteze Rusia atât timp cât la conducerea aceste țări se află „regimul criminal al lui Putin care a atacat Ucraina și a dus la pierderea a zeci de mii de vieți omenești”.

Astfel, potrivit lui Lilian Carp, decizia autorităților ruse a fost luată din „frustrări”, potrivit Vocea Basarabiei.

„Eu nu am de gând să merg în Federația Rusă atât timp cât la conducerea Rusiei se află regimul criminal al lui Putin care a atacat Ucraina și a dus la pierderea a zeci de mii de vieți omenești. Am condamnat și voi condamna și în continuare acțiunile de terorism pe care le face FR pe teritoriul Ucrainei. Sigur că ia deranjat atunci când am fost unul din semnatarii legii prin care s-a modificat Codul Penal, atât eu cât și doamna Stamate, domnul Nantoi, ministra Afacerilor Interne. Aceste modificări au avut ca obiectiv să condamne acțiunile de separatism pe care încearcă să le întreprindă pe teritoriul Republicii Moldova. Ei trebuie să înțeleagă că nimeni nu va merge acolo. Nimeni nu are de gând să meargă pe teritoriul FR atât timp cât există acțiunile de terorism a Rusiei în raport cu Ucraina dar și în raport cu alte state”, a declarat Lilian Carp.

El mai susține că Rusia face export de terorism prin crearea zonelor gri în fostele state ex-sovietice, menționând în acest sens, regiunea transnistreană, Osetia de Sud, Abhazia, Lugansk și Donbas.

„Rusia trebuie să se învețe să-și respecte vecinii iar politica în secolul 21 nu se duce cu arma și cu pierderea a sute de mii de vieți omenești așa cum are loc în Ucraina, inclusiv a propriilor cetățeni mânați în acest război”, a precizat deputatul PAS.

Vă amintim că marți, 25 aprilie, autoritățile de la Moscova ar fi interzis accesul în Federația Rusă pentru un diplomat și patru demnitari din Republica Moldova.

Este vorba despre ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, președinta Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri și imunități, Olesea Stamate, dar și deputatul Oazu Nantoi, transmite Ziarul Național.

De asemenea, diplomatul care a fost declarat persona non grata de către ministerul rus de Externe este consulul Republicii Moldova în Federația Rusă, scrie publicația rusă Kommersant.

Tot astăzi, vicepremierul Nicu Popescu a declarat în prima jumătate a zilei, că diplomația de la Chișinău nu recepționase lista cu nume pentru care este suspendat accesul pe teritoriul Federației Ruse și a calificat această decizie ca fiind o „măsură ostilă” a Moscovei la adresa Chișinăului, potrivit sursei citate.

De asemenea, marți, ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost chemat în această dimineață, 25 aprilie, la Ministerul de Externe de la Moscova. Decizia vine după ce autoritățile de la Chișinău au declarat un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău persona non-grata.

