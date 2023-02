VIDEO. Manifestație pro-război bizară într-un oraș din Rusia

O manifestație pro-război bizară a avut loc zilele trecute în Rusia, sute de persoane turnându-și apă rece în cap în semn de solidaritate cu forțele de invazie trimise de dictatorul Putin în Ucraina.

Momentul transmis de televiziunile rusești a fost sesizat de jurnalistul Francis Scarr de la BBC, unul dintre cei mai cunoscuți observatori ai mass-media rusă și cel care în urmă cu o zi a arătat dezamăgirea de la televiziunea de propagandă a Kremlinului din cu privire la faptul că europenii nu au înghețat în locuințe iarna aceasta, așa cum amenința propaganda Moscovei, scrie Hotnews.

„O după-amiază bună, dragi spectatori. Astăzi prin acest eveniment suntem pregătiți să arătăm cât de puternic este poporul rus în spirit”, afirmă prezentatoarea evenimentului surprins de noua înregistrare video.

Hundreds of people in the Russian city of Blagoveshchensk gathered to show their support for the invasion of Ukraine by *pouring cold water on themselves*

And no, I’m not joking pic.twitter.com/hlvhZlTjDQ

— Francis Scarr (@francis_scarr) February 16, 2023