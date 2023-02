VIDEO. Dezamăgire mare la televiziunile rusești: Europenii „nu au înghețat” de frig iarna aceasta, cum amenința propaganda Moscovei

La televiziunile rusești a fost surprins dezamăgirea analiștilor de la Moscova cu privire la faptul că iarna aceasta a fost una neobișnuit de caldă și că europenii „nu au înghețat” în locuințe, cum spera propaganda Kremlinului.

„Problema este acum următoarea: întrucât am avut o iarnă caldă, prin urmare apare problema că…”, afirmă unul dintre invitații din studio, acesta, ulterior, fiind întrerupt brusc de prezentatoarea TV Olga Skabeeva, supranumită „Păpușa de fier” a dictatorului rus Putin datorită modului agresiv în care critica opoziția rusă în perioada în care aceasta încă era relevantă în Rusia, potrivit Hotnews.

General Frost that Russia had such high hopes for, never entered the battle. pic.twitter.com/divBgZIQJG

„Europeans didn’t freeze, and we really hoped for that” – Russian propagandist Skabeyeva.

„Europenii nu au înghețat și chiar am separat la asta”, afirmă Olga Skabeeva.

De asemenea, momentul a fost remarcat și de către jurnalistul Francis Scarr de la BBC, fiind ca cel mai cunoscut observator al mass-media rusă după declanșarea războiului din Ucraina în data de 24 februarie 2022.

Teza europenilor care vor îngheța de frig în locuințe a fost una dintre favoritele propagandei de la Moscova anul trecut, după ce Gazprom a tăiat pe rând livrările de gaze naturale către mai multe țări europene care au refuzat să se conformeze ultimatumului dat de Vladimir Putin la sfârșitul lunii martie ca gazele rusești să fie plătite în ruble.

Astfel, la începutul lunii septembrie Gazprom a anunțat suspendarea pe termen nedeterminat a livrărilor inclusiv către Germania, cel mai important partener comercial al Rusiei înainte de începerea războiului. Decizia concernului rus a venit cu câteva săptămâni înainte de exploziile la gazoductele Nord Stream din Marea Baltică.

Vă amintim că la 9 septembrie, un video distribuit pe rețelele de socializare și mesagerie din Rusia arată cum își imaginează rușii că va arăta iarna în Europa: orașe înghețate și gaz oprit în scene ce amintesc de o eră glaciară.

Filmulețul a fost redistribuit pe Twitter de NEXTA TV, canalul fondat de disidentul bielorus Roman Protasevici, administratorii paginii notând că Gazprom încearcă să intimideze UE prin publicarea astfel de video sub titlul „Va fi o iarnă lungă”.

🤡 „Gazprom” is trying to intimidate Europe, but so far they have only managed to make it laugh

„Gazprom” has published a video titled „It’s going to be a long winter”. In the video, the company cuts off gas and shows how an „ice age” is coming to #Europe. pic.twitter.com/hzVxY28cUm

